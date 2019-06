Naučnici u čudu: nivoi mora i okeana rapidno rastu (foto, video)

Okeani prekrivaju dve trećine planete i presudni su za život na Zemlji, a kao ekološka tema spominju se tek u raspravama o zagađenju plastikom. Sada naučnici upozoravaju da bi zbog globalnog zagrevanja, nivoi okeana mogli da porastu do dva metra do kraja 2100. godine.

Microplastics have invaded the deep ocean, our food and our drinking water pic.twitter.com/MprMVG141X — Vala Afshar (@ValaAfshar) June 10, 2019

Okeani su presudni za život na Zemlji, ali oni su često predmet rasprave o okolini samo kada je reč o zagađenju plastikom ili smanjenju ribljeg fonda, upozoravaju stručnjaci, piše portal France 24.

„Imamo važnu priliku da tokom sledećih 18 meseci učinimo nešto za okeane“, rekao je Den Lafoli iz Međunarodnog saveza za očuvanje prirode.

Međuvladin panel o klimatskim promenama Ujedinjenih nacija (IPCC), u godišnjem izveštaju u oktobru 2018. upozorio je na efekte globalnih porasta temperatura, a ovog će septembra objaviti najnovije procene o stanju okeana.

„Izveštaj IPCC-a biće prilično tmuran“, rekla je Liza Spir, direktorka programa međunarodnih okeana u Veću za odbranu prirodnih resursa.

Porastom količine štetnih gasova sa efektom staklene bašte u atmosferi, rastu i nivoi mora. Okeani trenutno dopiru do kopna za oko 3,3 milimetra po godini, a to se i ubrzava.

Prema poslednjoj proceni IPCC-a iz 2014, nivoi mora mogli bi se povećati i do jednog metra do kraja veka. Ali, novije studije, koje su razmatrale više različitih scenarija planiranja, ističu da bi trenutni trendovi zagrevanja mogli podići nivo mora i za dva metra do 2100. godine.

„Mi naučnici smo zatečeni razmerama, dubinom i brzinom promena“, rekao je Lafoli, uoči Svetskog dana okeana.

Svetski dan obeležava se od 1992. na predlog Kanade kako bi se podsetilo na važnu ulogu koju okeani imaju u svakodnevnom životu. Oni su pluća naše planete koja osiguravaju većinu kiseonika koji udišemo, navodi se na stranicama Ujedinjenih nacija.

Ovogodišnje manifestacije održane su pod geslom „Rod i okean“. Prema poruci glavnog sekretara UN-a, suzbijanje rodne neravnopravnosti ključno je za ostvarenje ciljeva održivog razvoja za okeane do 2030. godine.

„Moramo obezbediti nesigurne radne uslove i garantovati da žene imaju jednaku ulogu u delatnostima povezanima sa okeanom“, poručio je Antonio Gutereš.

Na današnji dan hiljade volontera sakupljalo je plastične proizvode i ostali otpad među stenama i plažama duž baskijske obale u Španiji, dok su ronioci čistili otpad u moru, prenosi agencija Rojters.

(Hina)