Nova studija pruža uvid u drevnu ljudsku evoluciju u Istočnoj Aziji

Istraživači su otkrili prve konačne dokaze o postojanju kvina tehnologije srednjeg paleolita u istočnoj Aziji, čime se baca novo svetlo na evoluciju ranih hominina u ovom regionu. Naziv kvina tehnologija . potiče od arheološkog lokaliteta La Quina u Francuskoj a odnosi se na tehnološku tradiciju koja ripada srednjem paleolitu i vezuje se pretežno za neandertalce.

Nalazi, objavljeni u časopisu Prosidings Nacionalne akademije nauka (Proceedings of the National Academy of Sciences), zasnovani su na artefaktima iskopanim na nalazištu Longtan u okrugu Hećing, u jugozapadnoj kineskoj provinciji Junan. Studiju je sproveo multidisciplinarni tim koji predvodi Institut za istraživanje Tibetanske visoravni (ITP) pri Kineskoj akademiji nauka, prenosi Sinhua.

Srednji paleolit, koji je trajao otprilike od pre 300.000 do pre 40.000 godina, obeležen je istovremenim postojanjem ranih modernih ljudi, denisovanaca i neandertalaca, kao i značajnim tehnološkim napretkom. Iako su dosadašnje teorije sugerisale spor tehnološki razvoj među ranim homininima u Kini, otkriće u Longtanu pruža nove uvide u regionalne tradicije izrade oruđa, navodi se u studiji. Hominini ili hominini pleme predstavljaju grupu unutar porodice hominida – velikih majmuna koja obuhvata sve vrste koje su bliže savremenom čoveku, homo sapiens nego šimpanzama.

Iskopavanja na lokalitetu Longtan, koja su započela 2010. godine, otkrila su kamena oruđa sa ključnim karakteristikama kvina tehnologije. Ova litijska tradicija (način izrade kamenih oruđa u praistoriji) povezuje se sa neandertalcima u hladnim, sušnim evropskim područjima u preiodu od pre 70.000 i do pre 40.000 godina.

Prema rečima istraživača, litijski materijal iz Longtana pokazuje klasične kvina osobine, uključujući sistematsku izradu debelih odlomaka kao osnova za alatke, selektivno oštrenje ivica korišćenjem i mekih i tvrdih čekića, neprekidno obnavljanje ivica radi produženja veka trajanja alatki, kao i višestepene strategije redukcije. Analiza mikronaslaga pokazala je da su kvina strugači korišćeni za obradu kostiju, drveta i životinjske kože.

„Prisustvo kvina tehnologije u Istočnoj Aziji do sada nikada nije bilo pouzdano potvrđeno“, rekao je Li Hao, jedan od glavnih autora studije i istraživač pri ITP-u, dodajući da ovi nalazi menjaju dosadašnje razumevanje evolutivnog pejzaža ranih hominina u Istočnoj Aziji.

Otkriće je proširilo poznato područje rasprostranjenosti ove tradicije izrade oruđa i sugeriše mogućnost da su neandertalci dopreli do jugozapadne Kine što je hipoteza koja, prema rečima istraživača, zahteva dalja ispitivanja.

(Beta)

