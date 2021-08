Opasna prevara: Ako na WhatsApp-u primite ovakvu poruku, neko pokušava da vas hakuje

Korisnici WhatsAppa, čuvajte se opasne prevare koja vas hakuje za samo nekoliko sekundi. Srećom, lako je uočiti – ali je i izuzetno lako pasti na nju, piše The Sun.

Jedna od najpametnijih metoda pristupa nečijem WhatsApp računu je prevara s verifikacionim kodom. Obično se dogodi da primite tekstualnu poruku s WhatsAppa s kodom za prijavu.

Ovo je dvofaktorski kod za proveru autentičnosti koji vam omogućuje da se prijavite na svoj nalog – jer dokazuje da posedujete telefonski broj. Tada ćete od prijatelja ili člana porodice dobiti poruku u stilu:

“Hej! Slučajno sam ti poslao svoj kod za prijavu u WhatsApp. Možeš li mi ga poslati natrag, molim te?”

Nikada nemojte odgovoriti na ovakvu poruku!

Dogodilo se to da je stranac hakovao nalog jednog od vaših kontakata. Pokušao je da se prijavi kao vi i sada im je potreban vaš dvofaktorski kod. Dakle, ako mu to pošaljete, prevarant će se moći da se prijavi kao vi – i liši vas vašeg sopstvenog naloga.

On vam tako može naneti ogromnu štetu, pa čak i koristiti istu prevaru za hakovanje više vaših prijatelja. To je tako “pametna prevara” jer se oslanja na činjenicu da vas prijatelj ili član porodice zamoli za uslugu. I nije uvek odmah očigledno da biste se mogli izložiti riziku slanjem koda. Uostalom, niste ni tražili kod. Zato je ova zlonamerna prevara toliko efikasna – i jedan od većih nedostataka WhatsAppa. Nemojte nasedati na to.

Ako ikada primite poruku u kojoj se traži vaš WhatsApp kontrolni kod, potpuno je zanemarite. Takođe bi moglo biti korisno obavestiti osobu koja je hakovana, ali nipošto preko WhatsAppa. Ako posumnjate da ste hakovani, pokušajte da se odmah prijavite i izbacite tu drugu osobu koja želi da vam u nalog. Ako možete da uklonite hakera, biće mu potreban novi kod za povratak, piše Net.hr.

