Opservatorija LHAASO otkrila visokoenergetsko difuzno galaktičko gama-zračenje

Grupa kineskih i međunarodnih naučnika sprovela je visokoprecizno merenje veoma visokoenergetskih difuznih gama-zračenja iz galaktičke ravni koristeći podatke iz kineske Velike opservatorije za vazdušne tuševe na velikoj nadmorskoj visini (LHAASO), saopštila je 4. marta Kineska akademija nauka (CAS).

Ovo je do sada najpreciznije merenje ove vrste, a takođe je i prvo merenje koje pokriva galaktičke dužine od 15 do 235 stepeni i širine od minus pet do pet stepeni u energetskom opsegu od 1 do 25 TeV, naglasila je akademija.

Kako prenosi Sinhua, difuzno galaktičko gama-zračenje je veoma važan alat za proučavanje propagacije i interakcije kosmičkih zraka u Mlečnom putu. Prethodno su posmatranja u vrlo visokoenergetskom spektru putem eksperimenata sa Zemlje bila retka.

LHAASO, smešten na nadmorskoj visini od 4.410 metara na planini Haizi u okrugu Daočeng, u jugozapadnoj kineskoj provinciji Sečuan, započeo je redovne operacije u julu 2021. godine. Od tada je prepoznat kao vodeći međunarodni objekat sa najvećom osetljivošću i preciznošću na svetu za detekciju gama-zraka i kosmičkih zraka.

Kombinujući merenja pomoću Kvadratnog kilometarskog niza (KM2A) na višim energijama, naučnici su prvi put postigli precizna posmatranja difuznog zračenja iz galaktičke ravni u energetskom opsegu koji obuhvata šest redova veličine.

Duž galaktičke dužine, prostorna raspodela difuznog zračenja pokazala je odstupanje od gustine gasnog stuba, navodi se u njihovom istraživačkom radu objavljenom u časopisu Fizikal rivju leters (Physical Review Letters), uz dodatak da oblik spektra difuznog zračenja može varirati u različitim oblastima dužine.

Ovo otkriće pruža nove uvide u istraživanje porekla i propagacije kosmičkih zraka, kao i ekstremnih astrofizičkih akceleratora.

