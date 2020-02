Otkriven izvor misteriozne poruke vlasnicima Samsung telefona

Na hiljade vlasnika „Samsung galaksi“ telefona dobili su čudnu poruku preko servisa „Nađi moj telefon“ (Find my phone) u kojoj je bio napisan samo broj jedan.

Got a mysterious find my mobile notification. Was scared that someone tried to track me but it seems thousands of people got this? @SamsungMobile what's happening pic.twitter.com/g2NxB1ZjCT

Misteriozna poruka je stigla preko „Samsungovog“ servisa, što je mnoge vlasnike telefona uznemirilo, a neki su posumnjali da je pokušan hakerski napad na njihove telefone, piše „Biznis insajder“. Poruku su dobili korisnici na različitim verzijama „Samsungovih“ uređaja.

​Tek nekoliko sati kasnije, na Tviter nalogu korisničke podrške „Samsunga“ objašnjeno je o čemu se radi.

If you received a "Find My Mobile 1" notification this AM, this was an unintentional message sent as a result of internal testing & there is no effect to your device. We apologize for any inconvenience this may have caused & will work to prevent this from occurring in the future. pic.twitter.com/ye1eT1GeNp

— Samsung Support USA (@SamsungSupport) February 20, 2020