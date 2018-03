Ovo je prvi korak ka besmrtnosti…

Da bismo vas uveli u temu, pročitajte najpre ovaj članak.

„Još pre više godina, ja sam ovako zamišljao prvi korak ka besmrtnosti…

Ceo čovekov EGO prebaci se u kompjuter!

I on tamo bestelesno živi i dalje! Njegovo „JA“.

Misli, osećanja, sećanja – sve je u kompjuteru.

Ne treba mu hrana, ne oboleva, ne može da umre.

Samo treba naći način da komunicira sa živima…“

„Prvi korak je uništiti kompjutere i mobilne, pa onda TV i novine.“ (georgejune)

„Znači, uvodi se telefon i na onaj svet, telekom lopovi.“ (mitjan)

„Ubaciti čitav čovekov um u kompjuter trenutno nije moguće, treba nam kvanti kompjuter za to. A i da se to dogodi, to ne bi bio ti, nego kopija tebe.“ (hypnotoad)

