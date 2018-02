Podizanje mobilnog uvis neće vam poboljšati signal, probajte ovu metodu

Sigurno ste se našli u situaciji da nemate signal na mobilnom telefonu i da to pokušate da rešite na način kao i većina ljudi- podizanjem telefona uvis kako bi ‘uhvatili signal’.

To vam, međutim, neće previše pomoći, kao ni okretanje u svim mogućim smerovima u nadi da će se pojaviti koja ‘crtica’ signala. Signal nas okružuje i dužina vaše ruke nije dovoljna da ‘uhvatite’ bolji signal.

Profesor Lin Zong sa univerziteta Rice je za Verge rekao da su rezultati jako mali ako podignete ruku ili počnete da se okrećete oko svoje ose.

Does waving your phone around improve your cell service? pic.twitter.com/dFGVQJipCJ

— The Verge (@verge) February 19, 2018