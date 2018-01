Šta se u Srbiji najviše gleda? Ovo su najpopularniji Jutjub kanali u evropskim zemljama

U nizu najrazličitijih mapa, na Tviteru se pojavila mapa najpopularnijih kanala na YouTubeu. Na slici vidite YouTube kanale sa najvećim brojem pretplatnika.

Kako prenose mediji, u Francuskoj najviše pretpatnika ima kanal Dejvida Gete, u Britaniji Eda Širana, u Norveškoj Alana Vokera.

Cool image by @europeanmaps that SUPPOSEDLY shows the most subscribed @youtube channel per country in #Europe. European geograpeeps! What do you think of this?#maps #info #cool #youtube pic.twitter.com/JfYUoLDCld

— Paul B/ Barby (@GeographyNow) January 15, 2018