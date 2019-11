Stručnjaci upozoravaju: Nestaćemo u moru, i to u ovom veku!

Porast nivoa mora i okeana pogodiće u ovom veku trostruko veći broj ljudi nego što se ranije verovalo i milioni će biti ugroženi plavljenjem mora izazvanim klimatskim promenama, prenosi BBC.

To je zaključak novog istraživanja koje je sprovela američka neprofitna organizacija Climate Central. Ona je utvrdila da će 190 miliona ljudi živeti na priobalnim područjima koja će 2100. biti pogođena povećanim nivoom mora. Danas na tim područjima živi oko 110 miliona ljudi zaštićeno zidovima, nasipima i drugim priobalnim zaštitama.

Novi veći broj ljudi izloženih riziku poplava rezultat je proračuna koji se temelji tek na umerenom globalnom zagrejavanju i stoga ograničenom porastu nivoa mora. Rezultati istraživanja objavljeni su u časopisu Nature Communications i njihov cilj je da isprave netačnosti u proračunu površina priobalnih područja koja će biti poplavljena, a koja su temeljena između ostalog na podacima space shuttle misije.

Autori istraživanja Skot Kulp i Bendžamin Štraus kažu da je problem tih podataka što neki priobalni delovi izgledaju viši nego što u stvarnosti jesu, a to se posebno odnosi na područja prekrivena vegetacijom, pa radari beleže vrhove krošanja, a ne tlo.

Prema novom istraživanju šest azijskih zemalja, Kina, Bangladeš, Indija, Vijetnam, Indonezija i Tajland, biće najpogođeniji do 2050. prelivanjem mora na priobalna područja. Po pesimističkim proračunima uz snažnije klimatske promene 630 miliona ljudi koji žive u priobalnim područjima biće pogođeno povećanim nivoom mora do 2100. a do 2050. njih 340 miliona.

Novoi mora globalno rastu već decenijama po tri milimetra godišnje, a ubrzavanje tog trenda je uočljivo.

Međuvladin panel za klimatske promene (IPCC) prošlog meseca je objavio da bi prosečni globalni nivo mora mogao da poraste za 1,1 metar do 2100. po najgorem scenariju. Naučnici upozoravaju i na to da na nekim lokacijama obalnih velegradskih područja tlo ubrzano tone. Takav je slučaj u Džakarti, Ho-Ši-Minu i Bangkoku.

(Hina)