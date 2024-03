Stručnjak za mobilne uređaje upozorava: Popularna metoda uštede baterije zapravo može da isprazni vaš telefon

Neverovatno je kako samo dve jednostavne reči mogu da nas uznemire ovih dana: „Baterija je prazna“. Ako vas ovaj savremeni problem stalno proganja, neminovno ćete pokušati da pronađete trik kako biste produžili život svog telefona u noćnom izlasku ili nekom delu dana kada vam zatreba.

Dakle, možda šetate sa svojim uređajem u režimu rada u avionu, prihvatajući da će sve dolazne poruke morati da sačekaju. Ili se možda uverite da je osvetljenost toliko niska da zapravo ne vidite ništa na ekranu. Međutim, postoji jedan popularan metod za koji ljudi misle da će uštedeti bateriju, ali zapravo troši vaš uređaj, prenosi Mirror.

Korisnici iPhone-a i Android-a znaju da je zadovoljstvo ukloniti aplikacije u pozadini koje vam nisu potrebne, posebno ako ste ih nakupili mnogo. Mnogi veruju da će im to takođe pomoći da uštede bateriju, jer telefon više ne radi naporno da pokrene nekoliko aplikacija istovremeno.

Ali Liam Houli, direktor marketinga u musicMagpie-u, upozorava na to i tvrdi da bi to zapravo moglo oštetiti vašu dragocenu bateriju. „Većina korisnika iPhone-a prevlači aplikaciju nagore nakon što je završe sa korišćenjem, bilo iz navike ili zato što misle da će uštedeti bateriju i poboljšati performanse. U stvari, tačno je suprotno; prevlačenje nagore na aplikacijama kada niste njihova upotreba može skratiti vek baterije„, kaže on.

Houli objašnjava da je to zato što je potrebno „više energije za pokretanje aplikacija nego za njihovo održavanje u pozadini“. „Dakle, kada stalno otvarate i zatvarate aplikaciju, možda više trošite bateriju“, dodao je on, a prenosi Večernji.

