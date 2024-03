TikTok na udaru američkih vlasti zbog sumnje u zaštitu podataka korisnika

Američka Federalna komisija za trgovinu je počela istragu društvene mreže TikTok zbog sumnje u njenu zaštitu podataka korisnika što bi moglo dovesti i do sudskog postupka protiv te kompanije.

Komisija proverava da li deo federalnog zakona SAD o zaštiti potrošača koji zabranjuje „nepoštenu i obmanjujuću“ poslovnu praksu TikTok krši time što samo poriče da pojedinci u Kini imaju pristup podacima američkih korisnika te društvene mreže.

Proverava se i da li je TikTok eventualno prekršio i federalni Zakon o zaštiti privatnosti dece na internetu.

Ta istraga je najnovija u nizu pravnih bitaka te kompanije, potpuno u vlasništvu kineskog kapitala, u Vašingtonu.

TikTok je na meti predloga federalnog zakona, usvojenog nedavno u Predstavničkom domu Kongresa SAD, koji bi mogao dovesti do zabrane te društvene mreže u SAD, ukoliko kompanija ne prekine sve veze sa svojim kineskim vlasnikom, kompanijom Bajt Dens (ByteDance) iz Pekinga.

Pre dve godine dva glavna čoveka u komitetu američkog Senata za obaveštajne poslove, demokrata Mark Vorner i republikanac Marko Rubio, tražili su od predsednice Komisije za trgovinu Line Kan da pokrene istragu protiv TikToka zbog izveštaja da su zaposleni u Bajt Densu u Kini pristupali podacima američkih korisnika te društvene mreže.

Bajt Dens je krajem 2022. godine saopštio da je otpustio četiri svoja zaposlena koja su pristupala podacima navodno da bi utvrdili odakle „cure“ poverljivi materijali o kompaniji.

Američki poslanici i obaveštajni zvaničnici smatraju da bi kineska vlada mogla da koristi TikTok da dođe do podataka njegovih američkih korisnika ili da utiče na Amerikance. Vlada SAD do danas nije pokazala nijedan dokaz da se to ikada desilo.

