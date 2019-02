Večeras jedinstven doživljaj: NAJVEĆI i najsvetliji Mesec (video, foto)

Pun mesec će u utorak 19. februara biti najveći i najsvetliji u 2019. godini, jer će se nalaziti na tački koja je najbliža Zemlji, odnosno na oko 356.800 kilometara.

The super snow moon is the biggest, brightest full moon we'll see until 2026! pic.twitter.com/6R3bdlA21q

Februarski pun mesec tradicionalno je poznat kao „snežni ili gladni mesec“, jer se tokom njega često mogu videti najsnažnije snežne padavine, a dolazi pred kraj zime kada se oskudeva hranom (zbog toga – gladni).

Mesec će najbliži Zemlji biti u 9.06 iznad Velike Britanije, a pun će biti u 3.53 posle podne. Biće vidljiv tek pošto se podigne u 17.11, piše Independent, a prenosi B92.net.

To je drugi supermesec ove godine, posle „krvavog vučjeg Meseca“ 21. januara.

Supermesec se čini 14 odsto veći i 30 procenata svetliji od Meseca u njegovoj najudaljenijoj tački od Zemlje (405.500 kilometara).

Sledeća takva pojava, koja se naziva topli mesec, moći će da se vidi 21. marta, nekoliko sati od zvaničnog početka proleća. Delimično pomračenje Meseca biće vidljivo u noći 16. jula, ali sledeća potpuna pomračenja Meseca neće se desiti sve do 2021. godine.

Tuesday, February 19 at 21h UT.

The Full Moon's appearance and celestial position as should be seen from Scarborough and the UK this evening:

Full moon is at 15h 55 Universal Time.https://t.co/sWCKvlbNE5 pic.twitter.com/KtjYK1NCz9

— John (@Zavijavon) February 19, 2019