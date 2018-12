Zastrašujući pogled u budućnost: preti nam – masovno IZUMIRANJE (foto, video)

Naučnici smatraju da su shvatili lančanu reakciju koja je doveli do najvećeg masovnog izumiranja na Zemlji i sada su zbog klimatskih promena izazvanih delovanjem ljudi zabrinuti da se to može dogoditi ponovo.

Pre 250 miliona godina, oko 90 odsto morskog života i 70 odsto kopnenih životinja je izumrlo u procesu koji se naziva „Veliko umiranje“.

Naučnici su spekulisali da su masivne vulkanske erupcije izazvale taj kataklizmički događaj, ali kako je to išlo, nije bilo jasno. Znalo se da to nije bila samo lava.

Nova studija u časopisu „Sajens“ od četvrka zasniva se na složenoj kompjuterskoj simulaciji kako bi se zapazilo šta se desilo kada su vulkani proradili: To je dovelo do porasta temperature okeana za oko 11 stepeni Celzijusa, to je u njima drastično opala količina kiseonika.

In Earth’s distant past, greenhouse gases emitted by volcanic eruptions lowered oxygen levels in the oceans, a deadly scenario that may have been the main culprit in the Great Dying. https://t.co/qXVJ9s8A02

