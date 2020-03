Zemlja zarobila „mini mesec“ (video, foto)

Zemlja je „usvojila“ drugi „mini mesec“ veličine automobila, objavili su astronomi, otkrivši objekat koji kruži oko naše planete.

Here's an animated GIF of our new mini-moon 2020 CD3, discovered by @WierzchosKacper . Rotating frame keeps the Earth/Sun line stationary. Orbital elements courtesy of IUA MPEC. https://t.co/dok3jn3G9h https://t.co/x1DXWLq2vm pic.twitter.com/O3eRaOIYjB

Masu veličine oko 1,9×3,5 metara opazili su astronomi Kasper Virzos i Tedi Prajn iz opservatorije u Arizonu, ustanove koju finansira NASA.

„Velika vest. Zemlja je privremeno zarobila objekat nazvan 2020 CD3“, verovatno asteroid tipa C, objavio je Virzos.

Earth has captured a tiny object and pulled it into orbit. The asteroid, known as 2020 CD3, is only the second asteroid known to orbit Earth. And while it won't last, this asteroid acts as a temporary mini-moon whirling around our planet. https://t.co/E3S4J2vlZw

— CNN (@CNN) February 27, 2020