Ako se pitate zašto vam se svaki mesec povećava račun za struju, sigurno pravite ovu veliku grešku

Neki kućni uređaji crpe veliku količinu električne energije, ali uprkos tome, pravilno korišćenje istih pomoći će da se potrošnja svede na minimum.

Imajući u vidu da su glavni potrošači u kući bojler, veš mašina i šporet, fokus bi upravo trebalo staviti na ove uređaje i to naročito u porodicama koje broje četiri i više članova.

Evo nekoliko saveta za uštedu električne energije.

Smanjite upotrebu električne energije

Koliko god ovo zvučalo banalno, samo se okrenite oko sebe i posmatrajte uređaje i svetla po kući koji vam nekada rade gotovo bespotrebno.

Televizor, kompjuter, lampe, sve su to uređaji koji znatno utiču na potrošnju električne energije i na vaš mesečni račun. Ukoliko niste u mogućnosti da koristite obnovljive resurse energije, kao na primer solarne panele koji vam se isplate nakon nekog vremena, onda samo napravite sebi podsetnik da treba da gasite uređaje i svetla kada nisu u upotrebi.

Izvucite sve punjače iz štekera kada nisu u upotrebi

Možda niste znali, ali punjač iako nije konektovan na vaš telefon, crpi određenju energiju. Najbolja solucija je ako imate produžni sa više utičnica i prekidač kojim možete da gasite sve uređaje odjednom.

Ta vrsta potrošnje električne energije zove se „fantomsko opterećenje“, takođe poznato i kao vampirsko napajanje. To je jednostavnim rečima električna energija koju troši elektronski uređaj dok je isključen ili u režimu pripravnosti. To je snaga koja održava podešavanja vašeg TV-a i održava sat na vašoj mikrotalasnoj pećnici, ali ova snaga ima svoju cenu.

Koristite platnene kese, šolje ili termose upotrebljive više puta

Iako je ovaj trend sve popularniji, pogotovo od kada su plastične kese počele da se naplaćuju, mnogi koji i poštuju ovaj trend vrlo često zaborave svoje platnene torbe i sete ih se tek kada dođu na kasu.

Zbog toga najbolje je da imate 2-3 kese koje su upotrebljive više puta koje ćete staviti na različita mesta kako biste se setili da ih ponesete pre odlaska u prodavnicu. Na primer jednu na izlazu iz stana, drugu u džep od jakne, treću u auto. Kada kupujete krupnije voće, kao na primer banane, trudite se da ne uzimate kesu za to, već da nalepnicu nalepite direktno na proizvod.

Isto tako u dosta kafeterija možete poneti svoj termos i dobiti kafu u njemu, gde ćete smanjiti upotrebu jednokratnih šolja. Na nekim mestima čak možete dobiti i kafu po jeftinijoj ceni ako donesete svoju šolju.

Na mesečnom nivou ukoliko koristite platnene kese i svoje termose možete znatno uštedeti, samo stavite na papir koliko često idete u prodavnicu ili pijete kafu, piše Magazin Novosti.

Smanjite upotrebu ambalaže

Ambalaža je svuda oko nas. Plastična, metalna ili bilo kakva. Reciklaža je u redu, ali otpad se gomila u nenormalnim količinama, gde dosta i reciklažnog otpada završava na deponiji a ne u reciklaži. Pogledajte samo šta kupujete u koliko plastike je prisutno o vašem domu. Od kućne hemije, kozmetike, do proizvoda iz prodavnice, kesica grickalica i slatkiša, itd.

Ukoliko želite da budete ekološki svesni, potrudite se da umanjite bespotrebnu kupovinu nekih artikala, ili kupujte na meru što je više moguće. Takođe kućnu hemiju i kozmetiku, kupujte u većim ambalažama i dopunjujte vaše kućne dispenzere, umesto da gomilate male bočice kojima treba hiljadu godina da se razgrade. Videćete da ćete mesečno uštedeti znatno novca kada budete postali svesni šta i koliko kupujete mehanički,

Reciklirajte

Iako u našoj državi i dalje ne postoji program za povrat novca manje ambalaže, bar se potrudite da u tom smislu budete ekološki svesni i da reciklirate uvek koliko možete.

Ali tamo gde možete zaraditi malo novca jeste da reciklirate stare kućne aparate, mobilne telefone, računare i sav elektronski otpad. Zarada nije velika, možete za uređaj dobiti od 500 do 2000 dinara, ali svakako je i to bolja opcija nego da vam se elektronski otpad vuče po kući koji ne koristite. Na ovaj način možete zaraditi malo novca, ali i omogućiti elektronskom otpadu da bezbedno završi na reciklažnom mestu namenjenim za to.

