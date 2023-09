Ako uradite ovo pre nego voda proključa, ona se nikada neće preliti preko šerpe

Ništa nije dosadnije od čekanja da voda prokuva u šerpi. Ako obično morate da dežurate uz vodu dok se zagreva da se ne prolije po ringlama, onda je to još dosadniji posao. Ali, ako imate malo maslaca u frižideru, celu zbrku možete potpuno izbeći. Sledeći put kad budete kuvali vodi u šerpi, dodajte malo maslaca u vodu ili ga namažite po ivici šerpe. To bi trebalo da zadrža vašu vodu u šerpi, tako da možete povremeno bez brige skrenuti pogled sa šporeta.

Zašto ovaj trik funkcioniše? Verovatno već znate da se ulje i voda baš i ne slažu. Dakle, kada koristite maslac, koji sadrži do 20% biljnog ulja, on ne upija vodu — on ostaje na površini. Ne samo da pucaju mehurići dok se haotično dižu prema vrhu, već ometa proces penjenja i stvara manje agresivno vrenje.

Možda je ovaj savet za nas danas otkriće, ali zapravo nije ništa novo. Davne 1923. godine, jedna njujorška kuvarica objasnila je nauku, rekavši: „Maslac deluje isto kao ulje na ključalu vodu i održava je mirnom“.

Iako je korišćenje maslaca efikasan način za sprečavanje ključanja vode, ovde morate imati na umu nekoliko stvari. Ovaj trik odlično funkcioniše ako grejete vodu za kuvanje pasulja, krompira ili drugog povrća — u tim slučajevima slobodno ubacite maslac direktno u šerpu. Međutim, ako kuvate testeninu, trebalo bi da nastavite s oprezom. Dodavanjem masnoće u vodu pasta može postati masna, što može sprečiti da se sos uhvati za kuvanu testeninu. Možda ćete to moći zaobići tako da namažete maslac na rubu šerpe.

A ako nemate maslaca ili jednostavno ne želite trošiti svoje dobre stvari na ključalu vodu, možete upotrebiti i ulje za kuvanje. Baš kao i kod maslaca, molekuli u ulju pretvoriće vaš penasti preliv u klizave mehuriće koji pucaju umesto da se razlivaju.

