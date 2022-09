Jedan jeftin začin UNIŠTAVA korov, ne morate više nikad bacati pare na hemiju

Ako želite da izbegnete upotrebu skupe hemije za uništavanje korova, možete koristiti jedan začin koji svi imate u kuhinji

Postoje neki netoksični herbicidi koji se mogu koristiti za efikasno suzbijanje korova u bašti – reč je o kuhinjskoj soli.

So idealno prirodno rešenje za uništenje korova. Šta treba da imate na umu?

Mora se koristiti obična jodirana ili nejodirana kuhinjska so. Proverite pakovanje da vidite da li koristite natrijum hlorid, a ne magnezijum sulfat, kamenu so ili morsku so.

Obratite pažnju koliko soli uzimate. So može lako da ubije okolne biljke i utiče na dugoročno zdravlje zemljišta. Previše soli može čak i sterilisati tlo tokom vremena.

Primena:

So je najefikasnija kao herbicid kada se pomeša sa vodom. Preporučena jačina mešavine slane vode zavisi od toga gde planirate da primenite herbicid. Ako nanosite so na korov u bašti sa drugim biljkama koje ne želite da uništite, trebalo bi da počnete sa slabijom mešavinom – kao što je mešavina soli i vode 1:2.

Isprobajte.

