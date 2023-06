Jedan korak ni slučajno nemojte preskakati: Samo na ovaj način vaše cveće će preživeti paklene vrućine

Da bi vaše balkonsko ili vrtno cveće uspešno napredovalo i uvek iznova cvetalo, potrebno je, osim pravilnog pozicioniranja i zalivanja, redovno odstranjivati požutele i suve listove, kao i cvetove, dok je kod nekih vrsta potrebno ne samo odstranjivanje nego i orezivanje.

To će ih učiniti još lepšima i bujnijima jer će tako slabije grančice moći više da rastu i jačaju.

Glavno orezivanje kod većine biljnih vrsta obavlja se i u proleće, ali kod nekih je to potrebno činiti i dalje, tokom leta i jeseni. Orezivanje se može koristiti i u svrhu da se spreči daljnji rast biljke ili da se jednostavno smanji njen volumen na željeni.

Tada je potrebno odstranjivati deblje grane i to što bliže tlu, samo pazite da to ne radite u danima kada su visoke dnevne temperature i svakako to radite rano ujutru ili uveče.

Petunije imaju dosta osetljive cvetove koji su skloni sušenju, naročito ako im uslovi poput redovnog zalivanja ili sunčane pozicije nisu zadovoljeni. Odstranjujte redovno suve cvetove, kako bi mogli da izrastu novi i makazama slobodno oblikujte dužinu grana, piše Novi.ba.

Naročito je potrebno odrezati one grane koje nemaju cvetove – izrašće nove s novim izdancima. Požuteli i suvi listovi kao i slabo cvetanje može biti znak da je cvetu potrebno ne samo više vode, nego i redovnija prihrana.

Svaki put kad procvetaju novi cvetovi lavande, slobodno ih odsecite (otprilike na trećinu) i stavite na sušenje. Zatim ih upotrebite kao dekoraciju, stavite u vazu ili napravite mirisne jastučiće, a na mestu odrezanih cvetova narašće vrlo brzo novi.

Glavno obrezivanje kod petunija, kao i kod lavande, obavlja se u proleće, a tokom leta je potrebno uklanjati samo uvele i osušene grane i cvetove. Ako vam se događa da listovi često žute, moguće je da cvet previše zalivate ili da umesto direktno u zemlju, vodu nanosite i na cvetove li listove.

