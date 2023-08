Kako da povećate snagu vašeg klima uređaja? Ovo je 5 isplativih načina

Ne morate da plaćate visoku cenu za borbu protiv toplote u vašem domu. U razgovoru sa stručnjacima, Best Life je otkrio kako ljudi ovog leta mogu da povećaju efikasnost svojih klima uređaja, a da ne moraju da troše mnogo novca.

1. Koristite ventilator

Vaš klima uređaj može imati značajne koristi od pomoći spolja. Da biste povećali njegovu snagu bez povećanja računa za struju, trebalo bi češće da koristite plafonske ventilatore. Takođe možete da koristite podne ili izduvne ventilatore u vašoj kuhinji i kupatilu kako biste pomogli cirkulaciju hladnog vazduha iz klima uređaja

2. Kupite više biljaka

Još jedan dobar način da povećate hlađenje vašeg doma je da dodate još zelenila. Biljke mogu da blokiraju prolazak sunca kroz prozore, što će održavati sobe hladnijim tokom dana. Takođe možete posaditi drveće ili žbunje napolju da biste dodali senku oko vaše jedinice za klimatizaciju. To pomaže da vaša klima jedinica bude hladnija, smanjujući količinu posla koji treba da uradi da ohladi vazduh koji uvlači. Samo budite sigurni da držite biljke najmanje dva do tri metra udaljene od jedinice kako biste osigurali adekvatan protok vazduha i lak pristup za održavanje.

3. Nadogradite svoj termostat

Isključivanje termostata je pristupačna nadogradnja koja zaista može pomoći da smanjite troškove klimatizacije bez žrtvovanja njegove sposobnosti hlađenja. Specijalista za grejanje, vodovod i uređaje Tom Alen kaže da preporučuje svima da instaliraju programabilni termostat, koji bi mogao da vas košta samo 20 evra.

“Pomoću programabilnog termostata možete podesiti temperaturu prema tome kada su ljudi u kući ili na poslu i isključiti sistem kada niko nije prisutan”, kaže Alen. To pomaže da se smanje troškovi energije, a istovremeno pruža dosledan komfor kada je potrebno.

4. Smanjite upotrebu određenih uređaja

Napravite svestan izbor da ne kuvate na šporetu ili rerni tokom najtoplijih delova dana ovog leta. Ako se u vašoj kući proizvodi dodatna toplota, vaš klima uređaj će prirodno biti primoran da radi više. Smanjenjem upotrebe glavnih uređaja koji proizvode toplotu, primetićete značajnu razliku u troškovima hlađenja vašeg doma. Eksperti preporučuju da te uređaje koristite noću, kada su temperature niže. Ako morate da ih koristite tokom dana, uključite izduvne ventilatore u kuhinji i kupatilu da biste raspršili toplotu.

5. Redovno menjajte filtere

Jedan od najisplativijih načina da povećate snagu vašeg klima uređaja je onaj koji mnogi od nas zaborave da urade: promenite filter.

“Održavanje vazdušnih filtera čistim pomaže vašem sistemu da radi na najbolji mogući način i najefikasnije, omogućavajući mu da dostigne svoj maksimalni kapacitet hlađenja”, kaže stručnjak Džef Ault. On dodaje da ako ne menjate filtere to može da optereti vaš sistem i da ga potencijalno ošteti, a to dovodi do skupih popravki. Filteri bi trebalo da se menjaju na jedan do tri meseca, u zavisnosti od toga koliko često koristite svoj klima uređaj.

