Kako rešiti problem vlage i buđi na zidovima: Potrebna su vam samo 2 sastojka koja imate kod kuće

Osim što buđ i gljivice upadaju u oči, jako su opasni za zdravlje. Zato, nije ni čudo što želite da ih se otarasite što pre. Ima više recepata, a za jedan od njih vam je potrebno samo sirće i soda bikarbona i rešićete ovaj pakleni problem.

Postoji preko 10.000 vrsta buđi i gljivica, ali samo nekoliko stotina možete da prođete u svojim stambenim prostorijama, piše Večernji list.

Počinjete da ih primećujete tek kad promene boju, odnosno, kad se pojave kao crne mrlje na vašim zidovima.

Mnogi ljudi muče muku sa tim kako da ih se reše. Ovo su tri najefikasnija načina.

Izbeljivač

Mnogi su odustali od ovog načina uklanjanja buđi, jer nije dalo rezultate.

Treba da znate da izbeljivač treba da ostavite da deluje bar nekoliko sati da bi se uništile gljivice i buđ, a još bolje će da deluje u kombinaciji sa vatom.

Kuglice vate obavezno natopite izbeljivačem i stavite ih na mrlje od buđi. Najbolje je da ostavite da stoji preko noći. Ujutro je potrebno to područje dobro da isperete.

Ako to radite u spavaćoj ili dečjoj sobi, obrnite postupak. Uradite to ujutro i držite do večeri, uz dnevno provetravanje prostorije.

Nikako ne pokrivajte zidove tapetama da biste sakrili problem. Lepak za tapete je odličan izvor hrane za gljivice i možete da napravite samo još goru stvar.

I silikonske fugne u kupatilu vrlo često postanu crne. Tada je najbolje da otklonite silikon u potpunosti, dezinfikujete sva zahvaćena mesta alkoholom ili izbeljivačem i da ponovno nanesete silikon na to područje.

Eterična ulja

Ako ne želite da koristite izbeljivač, već neke prirodne preparate, kao što su eterična ulja, evo recepata.

Eterično ulje eukaliptusa:

Jednu kašičicu eteričnog ulja eukaliptusa pomešajte sa kašičicom metil-alkohola i dve šolje vode. Poprskajte mesta koja su pobuđala i ostavite da se osuši.

Eterično ulje čajevca:

Kašičicu eteričnog ulja čajevca promešajte sa čašom vode i poprskajte na površinu koju želite očistiti. S obzirom na to da čajevac ima dokazana antivirusna, antibakterijska i antifungicidna svojstva, ovo eterično ulje je odličan izbor i u borbi protiv ovog problema.

Eterično ulje semena grejpfruta:

Možete da pomešati i 20 kapi eteričnog ulje semena grejpfruta i dve šolje vode. Postupak je isti. Poprskajte i ostavite da se osuši.

Soda bikarbona i sirće

Jedna od najefikasnijih metoda za čišćenje je kombinacija sode bikarbone, sirćeta i vode, a efikasna je i kod ovih problema.

Pomešajte istu količinu sirćeta i vode, dodajte postepeno sodu bikarbonu dok ne dobijete pastu.

Ovu smešu nanesite na zahvaćena područja. Kada se osuši dovoljno je da je sastružete.

