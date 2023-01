Nemojte koristiti izbeljivač: Fuge ćete najlakše očistiti ovom prirodnom metodom

S vremenom, zbog vlage i drugih faktora, fuge u kupatilu mogu promeniti boju, što može biti vrlo teško za čišćenje. Osim toga, postoji i rizik od pojave plesni. Iako mnogi preporučuju izbeljivač za čišćenje fuga, postoje i bolja rešenja.

Kako piše Express, na Redditu je jedan korisnik pod naslovom ‘Saveti za čišćenje’, napisao da postoji jedno prirodno sredstvo koje će puno bolje očistiti fuge.

Naime, on tvrdi da što više koristite izbeljivač na pločicama i fugama, to će vam on uopšteno više biti potreban, a s njime se slažu i stručnjaci sa Sirgrout.com. Dodali su i da korišćenje izbeljivača za čišćenje obojenih fuga može izazvati izbleđivanje boje, čineći je neujednačenom, a može čak i ukloniti zaštitni sloj, ako se izbeljivačem ne rukuje pravilno. Ali, izbeljivač može i oslabiti fugu, uzrokujući njeno pucanje i mrvljenje.

Međutim, postoji određena prirodna alternativa koju sigurno imate u svom kuhinjskom ormariću. Kako je napisao ovaj anonimni korisnik, soda bikarbona je izvrsno sredstvo u borbi protiv prljavih fuga i plesni. Sve što treba da uradite je da nanesete gustu pastu od sode bikarbone i vode na fuge, ili područja koja imaju plesan, i ostaviti dva do tri sata. Nakon toga samo dobro isperite i provetrite prostoriju.

Neki od saveta uključivali su mešanje sode bikarbone i limunovog soka, ili sode bikarbone i alkoholnog sirćeta, a preporučili su da mešavine nanesete na četkicu za zube ili vlažnu krpu te da izribate pločice kako bi vaše fuge bile što čistije i sjajnije.

