Nikako nemojte da spavate sa ogledalom nasuprot kreveta, evo i zašto

Ako loše spavate i još gore sanjate, kažu da razlog za to možete potražiti i u rasporedu nameštaja u svojoj spavaćoj sobi.

Posebno ako imate ogledalo okrenuto prema krevetu, piše The Mirror.

To je zato što posedovanje ogledala nasuprot kreveta može da podstakne noćne more, prema feng shui stručnjacima – što ima mnogo smisla da budemo iskreni, s obzirom na to da broj ogledala u spavaćoj sobi koji se pojavljuju u jezivim filmovima o egzorcizmu, prenosi tuzlanski.ba.

Očigledno, kada spavamo noću, naša duša napušta naše telo, što znači da ako naša duša vidi svoj vlastiti odraz, sigurno će se uplašiti. Kažu da je to ono što uzrokuje da imamo loše snove i noćne more.

Stručnjak za feng shui Viki Svitlav objasnila je da duša može čak i pogrešno shvatiti svoj odraz kao “pravo telo” koje se naziva “krađa duše”.

Ali, osim što izaziva noćne more, ogledalo ispred vašeg kreveta može uzrokovati i nesanicu, tako što iscrpljuje vašu ličnu energiju. To je zato što se za ogledala kaže da se udvostručuju i vraćaju energiju u prostoriji, što zauzvrat može poremetiti spokoj koji je potreban.

