Ovo je najotrovnija stvar u vašem frižideru, tvrde stručnjaci

Praktične posude u kojima vam stižu omiljeni obroci naručeni iz obližnjeg restorana, kutije u kojima vam u restoranu pakuju ostatke fenomenalne večere, kao i druge plastične posude namenjene održavanju hrane svežom nalaze se u skoro svakom frižideru. Međutim, upravo ono što najčešće upotrebljavate moglo bi da bude i najotrovnija, najtoksičnija stvar u vašem frižideru – bisfenol A.

U pitanju je hemikalija poznatija kao BPA. koju su kompanije počele da koriste za stvaranje plastike još 1960-ih, ali i danas se koristi u proizvodnji mnogih plastičnih materijala, pa čak i flaša za vodu. Takođe se može koristiti za „presvlačenje unutrašnjosti metalnih proizvoda, poput limenki s hranom, vrhova flaša i vodova za dovod vode“, ističe klinika Mayo.

Kada hrana dođe u kontakt s plastikom, metalom ili nekim drugim materijalom, postoji verovatnoća da na sebe pokupi i malo BPA. Iako se namirnice pregledavaju pre nego što se stave u prodaju, stručnjaci smatraju da je mala količina BPA sigurna za konzumaciju

Izloženost BPA kod beba u stomaku, novorođenčadi i dece može uticati na prostatu i mozak, kaže klinika Mayo. Međutim, istraživanje kaže da bi mogla postojati veza i između BPA i porasta krvnog pritiska kod odraslih.

Lekari sa Harvarda sugerišu da bi trebalo da budemo oprezni u pogledu potrošnje BPA, kupujući manje konzervirane hrane i umesto toga birajući sveže proizvode. Drugi savet je kupovati predmete bez BPA, poput flaša za vodu i posuda za hranu. Izbegavajte da stavljate plastiku u mikrotalasnu pećnicu ili mašinu za posuđe, „jer ih toplota može s vremenom razgraditi i omogućiti BPA da prodre u hranu“, kaže klinika Mayo.

Kažu da postoje i drugi materijali koji ne sadrže toksična jedinjenja, a koje možete koristiti. Staklo, nerđajući čelik i porculan izvrsne su alternative, piše Eat This, Not That.

