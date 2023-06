Ovu biljku mnogi ljudi imaju u kući, a ne znaju da je veoma toksična za ljubimce: Može da ih ubije

U slučaju da primetite da je vaš kućni ljubimac pojeo otrovnu biljku, važno je da odmah reagujete i pozovete veterinara.

Neke od najpopularnijih vrsta cveća mogu da budu veoma toksične za mačke. Jedna od najopasnijih, koja može naneti ozbiljnu štetu vašem kućnom ljubimcu je Filadendron Monstera (Monstera deliciosa), krupna tropska lijana koja se često gaji kao ukrasna biljka.

Da, ti masivni, prekrasni listovi mogu izgledati divno na Instagramu i u stvarnom životu, ali ako imate mačku trebalo bi da ovu biljku što pre premestite ili iznesete iz kuće. Čak i ako prethodno vaša maca nije pokazala interesovanje za grickanje lišća.

Monstera deliciosa sadrži nerastvorljive kalcijum oksalate, zbog čega su lišće i stabljika vrlo toksični za mačke. Ako se guta, lišće može izazvati opekotine u ustima, povraćanje i čak i smrt.

– Iako će mnoge mačke i psi odbiti gorak ukus biljke, konzumiranje velikih količina može da dovede do niza problema, od probavnih smetnji do poremećaja disanja, zatajenja bubrega ili čak smrti. Ono što je zabrinjavajuće je to što mnogi vlasnici kućnih ljubimaca nisu svestan toksičnih svojstava Filandendrom Monstere, biljke koja je zastupljena u mnogim domovima – objasnila je veterinar Leticija Fidalgo Buron za Metro.

Ostale popularne biljke koje mogu biti pogubne za mačke su Filodendron, svekrvin jezik (Snake plant), kaladijum i oleander.

U slučaju da primetite da je vaš kućni ljubimac pojeo otrovnu biljku, važno je da odmah reagujete i pozovete veterinara. Takođe, savet veterinara je da životinji date hranu bogatu kalcijumom.

– Ako postoji mogućnost da je vaš ljubimac ugrizao ili žvakao otrovnu biljku prvo temeljno isperite usta vodom i podstaknite ljubimca da pije puno tečnosti, a zatim mu dajte malo hrane bogate kalcijumom, poput mleka ili sira, da biste ublažili bolove. Kristali oksalata se vezuju za kalcijum u mleku i smanjuju bol i iritaciju u ustima – kaže veterinar.

Kada je reč o simptomima trovanja, Leticija kaže da kućni ljubimci obično počinju da pokazuju simptome u roku od dva sata, a obično je reč o balavljenju, stavljanju šapa na usta, povraćanju ili pokazivanje drugih znakova bolova u ustima.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.