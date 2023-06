Zaboravite na izgužvanu odeću i posteljinu: Stavite 1 stvar u mašinu i veš će iz nje izlaziti kao opeglan

Od folije napravite 2 do 3 kugle i ubacite prije pranja u mašinu za pranje veša. One će izazvati više okretanja odjeće zbog čega će ona postati mekša i izgledati baš kao da je upravo izašla iz prodavnice. Zaprati me za još ovakvih trikova. #viralvideo#tipsandtricks#hometricks

