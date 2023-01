Zaboravljena namirnica hit u svetu, jedna je od najzdravijih, posebno za žene

Raštan se smatra jednom od najzdravijih namirnica na svetu, i to ne bez razloga: siromašan je kalorijama, a bogat vitaminima i mineralima, ali još je uvek potcenjen u poređenju s keljom, kupusom, blitvom ili spanaćem.

Raštan je izuzetno poželjan u ženskoj ishrani jer je bogat flavonoidom maempferolom. Istraživanja pokazuju da žene imaju 40 posto manje šanse za rak jajnika ukoliko unose dovoljne količine ovih flavonoida.

„Raštan je mediteransko povrće iz porodice kupusnjača. Upravo u zimskim mesecima ima najbolji ukus. Kao i svo povrće iz grupe kupusnjača sadrži sumporne komponente koje imaju antikancerogeno jelovanje. Bogat je beta karotenima luteinom i zeaksantinom koji čuvaju naš vid. Obiluje mineralima kalcijumom, kalijumom, magnezijumom, cinkom i gvožđem koji su važni za zdrave i čvrste kosti. Izvanredan je izvor vitamina C, E, K i folne kiseline. Najviše nutritivnih svojstava zadržava kratkim kuvanjem na vodenoj pari. Zadnjih godina postaje popularan u gastronomiji širom sveta i vreme je da pomalo zaboravljen raštan uvrstimo na naš jelovnik“, kaže dr Diana Petričević, autorka knjige Mediteranskom prehranom do zdravlja, piše Gloria.hr.

Da je to starinsko mediteransko povrće popularno u svetu svedoči i podatak koji navodi Turistička zajednica grada Dubrovnika. Navode kako je prestižni New York Times raštan svrstao među najzdravije i najskuplje namirnice za koju će zbog nutritivnih i lekovitih svojstava obožavatelji izdvojiti i do sto dolara.

Pre konzumacije, listove treba oprati pod mlazom hladne vode, ali ih ne treba natapati u vodi jer tako gubi vitamine topljive u vodi. U frižideru ostaje svež i do pet dana. Čuvajte tako da prozirnom folijom i maksimalno istisnete vazduh. Tako neće uvenuti, požuteti i izgubiti vredne sastojke.

