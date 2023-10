7 stvari čini ženu izuzetno ženstvenom i seksipilnom u očima svakog muškarca, na njih muškarci „odlepe“

Obeležja seksepila nisu samo lepe grudi, čvrsta zadnjica ili duge noge u halterima i štiklama, već puno više od toga – energija kojom žena zrači, njeno držanje, način razmišljanja i ponašanje prema drugima

Na primer, nenašminkana žena koja na sebi ima običnu trenerku, ali iz nje zrači dostojanstvo, saosjećanje i inteligencija, muškarcima zna biti puno privlačnija od žene koja pomno pazi na izgled, ali iz nje izviru površnost i hladnoća.

Ove osobine ženu čine izuzetno seksepilnom:

Samouverenost

Psihički jaka žena koja hoda ponosno, uzdignite glave, uspostavlja kontakt očima, a na licu ima širok osmeh privući će pažnju i žena, a pogotovo muškaraca.

Ambicioznost

Žene koje znaju tačno šta žele u životu i tim putem idu bez straha, muškarcima su neodoljive. One su za njih izazov s kojim se žele uhvatiti ‘u koštac’.

Strast

O da, strastvena žena muškarca će izluditi jer, ako je strastvena u svim aspektima života, takva je i u krevetu. Osim toga, zadovoljstvo je biti uz nekoga ko sa strašću radi bilo koji posao ili strastveno nekoga voli.

Ljubaznost

Ova kvaliteta sve je ređa u današnjem društvu i zato je jako lepo videti nekoga ko je saosećajan. Takva žena muškarce ostavlja bez daha jer pokazuje da joj nije svejedno kako se drugi ljudi osaećaju, posebno ako su u njenoj blizini.

Iskrenost

Još jedna kvaliteta na koju sve češće ne nailazimo kod ljudi. Iskrena žena neće menjati sebe i svoje stavove ni zbog koga, a to što je iskrena pokazuje kako poštuje sgovornika ili partnera, a to je osnova za građenje dobrih temelja za vezu. Muškarcima su iskrene žene vrlo zanimljive.

Otmenost

Doza otmenosti u držanju i ponašanju svaku ženu čini ženstvenijom i to nikako nema veze s odećom koju nosi, kućom u kojoj živi ili automobilom koji vozi. Radi se o dostojanstvu koje iz nje zrači i to je vrlo privlačno, piše The Huffington Post.

Inteligencija

Ona muškarcu pokazuje da pokraj sebe ima ženu s kojom će uvek imati tema za razgovor, raspravu, koja će želeti sve da vidi i o svemu ponešto da nauči. Nema ništa gore nego živeti s nekime ko ne pokazuje interes baš za ništa, osim za, recimo, kako otići i vratiti se s posla, tračanja drugih ljudi, razmišljanja što da pojede, kako otići u šoping, teretanu…

