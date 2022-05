Odlična vest za žene: Ove frizure će vas podmladiti barem deset godina

Razlika između mladalačkog ili starijeg izgleda može da bude itekako velika ako nemate odgovarajuću frizuru. Frizeri tačno znaju koja frizura će učiniti da izgledate mlađe.

Odlične su jer prekrivaju bore na čelu, ističe Leksi Novak za magazine “Allure”. No ako imate tanku kosu, pre ih stavite malo sa strane jer bi one preko čela mogle da budu poput rezanaca i to vas čini starijima.

Duže šiške

Idealne su jer lepo uokviruju lice, a opet skrivaju nedostatke koji su s godinama neizbežni i ovom frizurom postižete mladolikiji izgled.

Duga ravna kosa

Mnogi kažu da je negovana i lepa duga kosa najlepši ukras na ženi. No mlađe možete da izgledate s poludugom kosom koja je isfenirana i sjajna. To je pravi recept za uglađeni izgled i primjenjiv je na svako doba, posebno ako znate da odaberete boju kose koja vam ističe lice, ali to će vam lako otkriti frizer.

Boja čokolade

Ako vam paše uz vaš ten, odaberite bogatu boju čokolade. Kosa u toj boji izgledaće sveže i elegantno pa će vam i cela pojava biti mladolikija.

Vezana kosa

Ne stoji svakome klasična punđa i vezana kosa bez ijednog pramena na licu. Frizure za posebne prilike mogu biti isto svečane i ako se radi o puštenoj kosi. Isprobajte obe varijante i pogledajte šta vam bolje stoji. Za frizuru zalizane kose trebalo bi da imate vrlo pravilne crte lica.

Pletenice

Već su neko vreme veliki hit, a to je ujedno frizura koja može da traje nekoliko dana. Na raspolaganju imate više načina: pletenicu kao ukrasni rajf, pletenicu sa strane ili nekoliko isprepletenih u jednu. Neke od njih vrlo lako možete isplesti i sami.

Kratke frizure

Moraju da budu pažljivo odabrane prema obliku lica. Nekome će bolje stajati začešljana u stranu, a nekome će biti potrebne šiške ako, na primer, osoba ima visoko čelo.

Natapirana kosa

Zaboravite na staromodan stil natapirane kose u bilo kojem obliku. Bez obzira na to da li ste odlučili sve da vežete ili do pola da pustite, što manje tapiranja, to bolje.

Pramenovi

Ako su napravljeni kako treba, pramenovi doprinose svežijem pa odmah i mladolikijem izgledu. Za svetlije tonove vrlo je važno da na vrhovima boja ne izgleda isprano, popucalo i rascvetalo.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.