6 znakova koji pokazuju da je vreme da date OTKAZ

Davanje otkaza je teška i stresna odluka, tako da je pre nego što se odlučite na takav korak, neophodno dobro proceniti čime ste nezadovoljni i da li je moguće naći rešenje kako biste ponovo bili zadovoljni na radnom mestu. Ako vam se to ne čini mogućim, možda bi trebalo da tražite drugi posao.

Ovo su neki od znakova koji bi mogli da ukazuju da je vreme za pronalaženje novog posla:

Osećate da „stojite u mestu“

Teško je ostati motivisan i produktivan na poslu ako smatrate da nema prostora za napredovanje.

Osećaj da stojite u mestu može izgledati različito za svakog pojedinca. Na primer, to može značiti da ne postoji mogućnost napredovanja i povećanja plate, ali i dobijanje radnih zadataka koji nisu inspirativni ili nedostatak novih veština.

Dugoročna neispunjena obećanja vašeg šefa, poput nove pozicije, dodatne obuke ili zaposlenih, takođe mogu biti iscrpljujuća.

Problemi sa šefom

Biće trenutaka kada problemi sa šefom prevazilaze povremene nesuglasice, a nedostatak poverenja i podrške može ugušiti produktivnost i napredovanje u karijeri.

„Kada se osećate kao da morate stalno da pratite šta govorite… Kada se osećate kao da vas stalno grde ili ocenjuju, kao da ste stalno pod mikroskopom, i kada se osećate kao da vam vaš menadžer ne čuva leđa, tu nema poverenja. Kada su te stvari prisutne, nema poente ostati“, mišljenja je Foram Šet, suosnivač koučing kompanije „Ama La Vida“.

Ejmi Galo, koja se bavi konfliktnim situacijama na radnom mestu i urednik je magazina „Harvard biznis rivju“, predlaže da procenite da li je vaš loš šef izolovan ili deo većeg problema na nivou cele kompanije.

Stalno odlažete radne zadatke

Svi povremeno odlažemo obaveze, ali ako stalno čekate do poslednjeg trenutka da završite radne zadatke, iako ste nekada sve pravilno raspoređivali, to bi mogao biti signal da je vreme da krenete dalje.

U poređenju sa „ovo radim jer sam ponosan na… stalo mi je do rezultata“, sada je promena sledeća: „moram da uradim dovoljno da ne napravim sebi problem“.

Kulturološka nepovezanost

Kultura kompanije igra važnu ulogu i u vašem angažovanju, produktivnosti i sreći, pa svaki izuzetak od prakse može stvoriti probleme.

Na primer, ako vam je važna ravnoteža između posla i privatnog života, a šef vam u svako doba dana šalje gomile mejlova, to može da doprinese izgaranju na poslu.

Način na koji su kompanije odgovorile na potrebe radnika tokom pandemije odigrao je važnu ulogu u odluci ljudi da napuste posao.

Primećujete druge mogućnosti

Kada ste nezadovoljnim svojim trenutnim položajem, počinjete češće da primećujete druge mogućnosti.

Zapitajte se: Da ste nezaposleni i da vam se sadašnji posao nudi takav kakav jeste, da li biste ga prihvatili ili nastavili da tražite?

Drugačiji stav

Obratite pažnju ako ste počeli previše da kolutate očima na poslu, gunđate sebi u bradu, duboko uzdišete…

„Ako se mesecima neprestano zatičete da ste nezadovoljni različitim aspektima svog posla, da ste nezadovoljni odlaskom na posao, da sedite za računarom i mislite — uh, ne mogu da verujem da to moram da uradim, to je siguran znak da bi trebalo da potražite novi posao“, ukazuje Ejmi Galo, preneo je portal „Bizlajf“.

Takođe, ako ste uvek defanzivni, dajete kratke odgovore —i to su znaci za alarm.

(Sputnjik)

