Beskućnica iz metroa dobila ponudu da snimi ploču (video)

Beskućnica koja je postala popularna zahvaljujući video-snimku na internetu na kom izvodi opersku ariju u američkom metrou, mogla bi da potpiše ugovor sa muzičkom kućom, prenosi TMZ.

4 million people call LA home. 4 million stories. 4 million voices…sometimes you just have to stop and listen to one, to hear something beautiful. pic.twitter.com/VzlmA0c6jX

— LAPD HQ (@LAPDHQ) September 27, 2019