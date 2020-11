Bil Gejts opet o vakcinama i čipovima

Jedan od osnivača kompanije „Majkrosoft“ Bil Gejts sa svojom suprugom Melindom uložio je više stotina miliona dolara u istraživanje virusa korona, a nedavno je najavljeno i da će njihova fondacija uložiti 70 miliona dolara kako bi se osiguralo da vakcina protiv kovida 19 bude dostupna svima.

Američki milijarder i filantrop govorio je u emisiji „Dejli šou“ o porastu broja zaraženih koronom u SAD i ponovo negirao teorije zavere u vezi sa motivacijom za razvoj i distribuciju vakcina protiv virusa.

„Uvek je postojala mala grupa ljudi koja se protivi vakcinaciji, a to vidimo i kod vakcine protiv morbila. Oni sada imaju platformu i udružili su snage sa nekim zaverenicima iz sfere politike“’, rekao je Gejts odgovarajući na pitanje o navodima koji sugerišu da bi porodica biznismena mogla iskoristi vakcine kao izgovor za kontrolu stanovništva mikročipovima ili da im čak promeni DNK.

Ranije su kružile i pretpostavke da je Gejts zapravo jedan od kreatora virusa korona.

„Tako je lako uhvatiti se za to, posebno kada se nudi jednostavno objašnjenje ove pandemije – da iza nje stoji neko zlo. To je nekako lakše od prihvatanja prave biologije, koja je zapravo nekako komplikovana. Dakle, istinu moramo učiniti zanimljivijom. Moramo stvari da obogatimo istinom“, dodao je on.

Potom je govorio i o društvenim mrežama, kojih je sve više.

„Nažalost, veoma je izražena naivnost o tome kako učiniti da društveni mediji dobro funkcionišu, a to se poklopilo sa predsedničkim izborima i epidemijom. Voleo bih da ja imam odgovor, ali ih ima u velikom broju – i on samo raste“, rekao je on.

Kako su smrtnost i broj novozaraženih koronom u porastu u Sjedinjenim Državama, Gejts veruje da će predstojeći božićni praznici biti obeleženi u teškoj atmosferi.

„Zimi, kada je hladnije, virus se više umnožava jer više boravimo u zatvorenom prostoru. To nije dobra stvar. Potom ljudi posustaju, a nešto moraju da preduzmu, u ovom slučaju da se drže podalje od prijatelja – to je teško“, objasnio je milijarder.

Iako je pozdravio vest o vakcini kompanije Pfizer koja će, kako je navedeno, biti 90 odsto efikasna u borbi sa virusom korona, Gejts je rekao da će „u narednih šest do osam meseci vesti (biti) uglavnom loše“.

„Nakon toga, količina vakcine će se povećati, pojaviće se svetlo na kraju tunela“, zaključio je.

(Sputnjik)

