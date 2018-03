„Danas je praznik sažaljenja, laži ili ljubavi i poštovanja – kako se kojoj ženi zalomilo“

Duško Radović, pesnik, pisac, novinar, urednik i aforističar u svojoj emisiji “Beograde, dobro jutro” na talasima Radija “Studio B” pred slušaoce je svakog jutra servirao najlepše bisere među aforizmima. Nekog davnog Osmog marta došao je red da prokomentariše i praznik Dan žena.

– Danas je Osmi mart, praznik sažaljenja, praznik laži ili praznik ljubavi i poštovanja – kako se već kojoj ženi zalomilo – opisao je ovaj međunarodni praznik veliki Duško Radović, a prenosi portal Opanak.

Veliki broj svojih aforizama Duško Radović je posvetio upravo lepšem polu, ali i muško – ženskim odnosima. Evo nekih od najsimpatičnijih:

* Udvarajte se malo svojoj ženi – kao da vam nije žena, kao da vas ne voli, kao da ima nekog drugog, kao da može da bira. A žena nije nezahvalna. Na tu pažnuju ona će odgovoriti sa mnogo dobrote – kao da vas voli, kao da nema drugog, kao da ne može da bira.

* Žena je kao zima, ima dobre i loše strane. Dobre strane joj se vide, a loše osećaju.

* Žena treba da je žena non-stop. Jer se nikad ne zna kad muževi mogu postati muškarci.

* Mnoge žene mogle bi mnogo i lepo da vole, ali nemaju koga. Svi se prave da su već voljeni, sramota ih je da priznaju da nisu.

* Žene vole da vole, a manje je važno koga će voleti. Muškarci vole da su voljeni, ali bi hteli da biraju ko će ih voleti.

* Ženama je potreban samo mali znak, nagoveštaj, jedan mig, nevidljiv detalj, sitan povod, a zatim sve rade same: vole, pate, nadaju se, maštaju i plaču.

* Samo kukavice vole po nekoliko žena. Hrabri muškarci ne plaše se rizika da vole samo jednu ženu.

* Muškarci ne mrze žene onoliko koliko viču na njih, niti žene vole muškarce onoliko koliko ih slušaju i trpe.

* Muž je ime za onoga koji vas je nekada voleo. Žena je ime za onu koja je volela nekog drugog, a udala se za vas.

* Obratite pažnju na to kako vas žena od jutros tužno i žalosno gleda. Setite se šta je to što imaju sve druge žene, a samo vaša žena nema.

* Ne trčite za ženama da se ne sudarite sa onima koji od njih beže.