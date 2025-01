Evo koliko koraka dnevno treba napraviti da biste živeli zdravije i duže

Danas skoro svako ima pametne satove i telefone koji broje korake. Istovremeno, lekari godinama govore da je hodanje jedan od najjednostavnijih i najpristupačnijih oblika vežbanja. Pa ipak, i dalje je previše onih koji ne preduzimaju dovoljno koraka tokom dana. O tome svedoče poražavajući podaci o sve većem broju gojaznih ljudi i porastu bolesti povezanih sa nedostatkom kretanja. Ovo je zabrinjavajuće iz više razloga, posebno jer je svakodnevno kretanje povezano sa dugovječnošću, piše portal Best Life.

„Dugo sedenje je jedan od glavnih uzroka mnogih zdravstvenih stanja koje lečim u mojoj klinici za muskuloskeletni sistem. To često dovodi do potrebe odlaska kod drugih specijalista’, kaže dr. Eric K. Holder, fizijatar na Iale Medicine. „To je sada duboko ukorenjeno u našem društvu – ljudi provode sate za svojim stolovima, ispred kompjutera ili televizije, a često putuju automobilima, vozovima i avionima. To je veliki zdravstveni problem koji može dovesti do brojnih hroničnih bolesti.’

Dakle, koliko koraka treba da preduzmemo svaki dan da bismo bili zdraviji i živeli duže? Detaljna analiza 15 različitih studija u kojima je učestvovalo 50.000 učesnika, objavljena u Lancet Public Health, otkriva optimalan broj koraka u zavisnosti od starosti. Rezultati pokazuju da je za prosečnu osobu idealan cilj između osam i deset hiljada koraka dnevno.

Studija ističe da brzina hoda nije bitna – važan je broj koraka. „Glavna poruka je da postoji mnogo dokaza koji sugerišu da je čak i najmanje povećanje fizičke aktivnosti korisno, posebno za one koji malo vežbaju“, kaže dr. Amanda Paluč, epidemiolog sa Univerziteta u Masačusetsu, koja je vodila istraživanje. „Više koraka dnevno je bolje za zdravlje, a rizik od smrtnosti počinje da se smanjuje kada ljudi stariji od 60 godina počnu da rade između šest i osam hiljada koraka, dok bi mlađi trebalo da hodaju između osam i deset hiljada koraka svakog dana.

Ako je sama pomisao na toliko koraka dnevno zastrašujuća, biće vam drago da čujete da postoje razni trikovi koji mogu olakšati postizanje tog cilja. Šetnja sa prijateljem može biti zabavna društvena aktivnost. Brza šetnja sa prijateljima je oblik druženja, koji je neophodan za dobro zdravlje“, objašnjavaju stručnjaci sa Harvard Healtha. „Društvo pomaže u borbi protiv izolacije i usamljenosti i problema povezanih sa srčanim oboljenjima, dijabetesom, artritisom, depresijom, hroničnim stresom i preranom smrću.“

Pojedinci će reći da imaju malo prostora i vremena za takve aktivnosti. U tom slučaju koristite traku za trčanje. „Traka za trčanje ima predvidljivu površinu koja je bezbednija od trotoara ili staza i smanjuje rizik od saplitanja“, navodi Zdravlje kičme. „Korisnici mogu da gledaju TV ili čitaju dok hodaju, što pomaže da vežbanje ostane zanimljivo za mnoge.“

Da biste povećali sagorevanje kalorija, pokušajte da nosite utegnuti prsluk. „Nošenje prsluka sa težinom tokom dnevne šetnje, na primer sa psom, može značajno da koristi vašem zdravlju, uključujući kardiovaskularno zdravlje i metabolizam“, kaže dr. Kristofer Gafni, viši predavač integrativne fiziologije na Univerzitetu Lankaster. Bez obzira na metodu, važno je postaviti korake za jedan od prioriteta – oni će vam pomoći da se osećate bolje i živite duže.

