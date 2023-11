Hteo da časti pićem prof. Jerotića, pa dobio pouku koja ga je postidela

Akademik Vladeta Jerotić napustio nas je pre više od pet godina, ali njegove mudre reči i filozofske misli ostaće da žive zauvek – obezbeđujući mu život večni.

Kao i svi pangenijalni umovi, i prof. Vladeta Jerotić umeo je samo jednom rečenicom potpuno da promeni naš pogled na svet ili bar da nas natera da dugo i duboko razmišljamo.

Generacije mladih duhovno su stasavale iz njegova nadahnuta predavanja na „Kolarcu“, gostovanja u čuvenoj emisiji Agape, a njegova dela i besede mnoge su dovela do višeg nivoa svesti… Za nekog je to možda malo, za nekog – sve.

Internetom kruži priča kako je jednom mladiću koji je želeo da ga časti pićem, jednostavnim savetom dao životno pravilo koje bi svi trebalo da sledimo. Nije poznato da li je anegdota istinita, ali je bez sumnje zlata vredna.

Glavni junak ove priče je momak koji se slučajno obreo u restoranu u kom je Jerotić sedeo sa svojim prijateljima.

Prišao je, predstavio se i rekao da on profesoru Jerotiću mnogo duguje, zato što su mu njegove knjige pomogle u životu, pa bi hteo da mu se na ovaj način zahvali. Profesor Jerotić je ljubazno odbio rekavši:

„Nemojte uvek da činite ja tebi — ti meni. Ja sam nešto, kako Vi kažete, Vama učinio i Vi sada želite meni da vratite. Kada Vam neko učini nešto dobro, Vi učinite dobro nekom drugom, on nekom trećem i tako se pravi krug dobrih dela. Inače to, ’ja tebi, ti meni‘ odraz je plemenske svesti i osnov korupcije. Zato ja kažem da je za plemenske narode, u koje ubrajam i Srbe, korupcija nešto prirodno. Ipak, ne treba zaboraviti da smo mi pozvani da budemo hrišćani, a to znači da se izdižemo iznad svoje prirode.“

Dakle, stvorite krug dobrih dela. Izdignite se iznad svoje prirode.

