Izmajmila je stan porodici sa bebom, a kada se vratila s puta zatekla je jeziv prizor (foto)

Jedna volonterka iz Liverpula morala je da skrati dugo planirano putovanje oko sveta jer je otkrila da su joj kriminalci stan pretvorili u farmu – kanabisa

Kako javlja Liverpool Echo, Tanja Laveri iznajmila je svoj dom u četvrti Vavertri jednoj porodici i sa dečkom otputovala u Aziju. Zabrinula se kad su podstanari prestali da joj plaćaju stanarinu, a povratak kući ubrzao je poziv dečkove mame koja je, virnuvši kroz poštanski prozorčić, ugledala cev dimnjaka koja se protezala uz stepenice. A kad je gazdarica po povratku otvorila vrata stana, noge su joj se oduzele od šoka i neverice.

– Sve je bilo prekriveno biljkama. Nisam se ni pela na sprat. Slomila sam se i rasplakala. Moj život je uništen, moje srce slomljeno – izjavila je Laverijeva za Liverpul Eho, a prenosi Avaz.

Procenjuje se da je u kući posađeno oko 200 stabala kanabisa. Da su sve biljke rodile, svom bi plantažeru donele zaradu od otprilike 800.000 funti. I to samo od prve berbe.

