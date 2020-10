Koju knjigu o seksu preporučuje Jelena Đoković (video)

View this post on Instagram

Rekli su mi da imam minut da nadjem par knjiga za preporuku…ispalo je 3min, a moglo je bar 33 🤣 kad zadjem u popularnu psihologiju… pa ne izlazim 🤣🤪 Pišite koji su vaši omiljeni naslovi i koje su to knjige koje su vas pomerile iz zone komfora 🧐🤓