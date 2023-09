Komšiji poslala poruku da je preglasan tokom seksa pa se šokirala odgovorom: „Bilo mi je još neprijatnije“

Žena po imenu Rosi podelila je poruku koju je morala da pošalje svom komšiji na spratu iznad nje, tražeći od njega da stiša buku svog neprekidnog vođenja ljubavi.

Rose je na Tik Toku objasnila da njen komšija proizvodi seksualnu buku već tri meseca i da je to zaista postalo teško za izdržati, piše The Sun.

Kako kaže, to nisu normalni zvukovi seksa, već vrlo naglašeni i energični zvukovi. Rekla je i da je pokušala i s nežnim kucanjem na vrata njegovog stana kako bi ga suptilno zamolila da se stiša, a jednom je i lupala metlom po plafonu, ali bezuspešno. Jednom prilikom je pozvala porodicu na nedeljni ručak, a njen komšija je samo odjednom počeo sa svojim glasnim seksom, i to je bila kap koja je prelila čašu.

„Sedimo moja porodica i ja na ručku i jedemo pečeni krompir i umak, kad odjednom moj komšija odlučuje da ima najglasniji seks ikada. Divno!“, rekla je Rosi u videu.

Pokušala je da slaže porodicu rekavši im da su to zvukovi televizije kod komšije, ali oni su brzo otišli. Zatim se te večeri to ponovo dogodilo, i do 23 sata, kada su krenuli treći put, Rosi je buke bilo preko glave i odlučila je da komšiji pošalje poruku. „Hej, ovo je prilično nezgodno, ali osećam da je došlo do tačke kada vam moram nešto reći. Tokom poslednjih mesec i po stalno čujemo kada se seksate. Ranije smo imali goste, a sada pokušavamo da spavamo, pa bismo bili zahvalni ako biste mogli malo više da pripazite na novo buke. Mi smo odmah ispod vas i stvarno nam nije prijatno“, napisala je u poruci.

Nedugo nakon što je poslala poruku, Rosi je dobila odgovor. „Jako mi je žao, pitao sam se čujemo li se, ali mislio sam da će biti u redu ako zatvorimo prozore i vrata. Ubuduće ćemo svakako biti obzirniji, oprostite što je ispalo ovako. Generalno, ako čujete bilo kakvu buku od mene, muziku ili TV, glasne korake ili nešto drugo, javite mi pa ću biti oprezniji. Mislio sam da su podovi prilično debeli, ali očigledno ne onoliko koliko sam se nadao. Još jednom se izvinjavam.“

Rosi je priznala da joj je zbog njegovog odgovora još neprijatnije, a korisnici koji su pogledali video smatrali su da je ova situacija urnebesna, prenosi Večernji list. „Jako sam zahvalna što živim u kući“, napisala je jedna korisnica. „Da meni neko pošalje da se glasno seksam, odmah bih se odselila, on zvuči tako ponosno!“, dodala je druga.

