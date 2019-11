Masovno su nudili kuće iz bajke za 1 evro, a evo šta je kupce zaista sačekalo (video)

U proteklih godinu dana, brojni italijanski gradovi – od Sicilije na jugu do Alpa na severu, nudili su kupovinu kuća za 1 evro u nadi da će privući ove stanovnike za „oživljavanje“ svojih zajednica.

Činilo se predobro da bi bilo stvarno – nova kuća, a možda i potpuno nov život u sunčanom i mirnom selu u Italiji za mizernu cenu od samo jednog euvra.

Iako je interespvanje bilo ogromno i telefoni nisu prestali da zvone, da li zapravo iko kupio kuću? I, ako se to dogodilo, što je usledilo? Jesu li zapeli u birokratskih poteškoćama, uleteli u neočekivane troškove napisane sitnim slovima u ugovoru, susreli se s jezičkim barijerama ili pak iskusili monotoniju seoskog života?

CNN je pronašao neke od tih kupaca, tzv. „građane od 1 evra“, koji su učinili upravo ono o čemu je veliki broj ljudi samo sanjao.

Morgana Gijo iz francuskog grada Nanta, jedna je od prvih kupaca koja je sklopila ugovor za kupovinu kuće za 1 evro u Musomeli, prekrasnom gradiću duboko u srcu Sicilije, gde se uske, drevne ulice skupljaju oko ruševina gradske citadele.

Kuća koju su ona i suprug kupili trebalo je da im postane „drugi dom“, odnosno vikendica u kojoj bi provodili nekoliko meseci godišnje. Većina ugovora zahteva da se kupci obvežu na renoviranje, a 27-godišnja Morgana i njen 31-godišnji suprug nisu gubili vreme. Sada su pri kraju obnove svojih 50-ak kvadrata, popravili su i obojili zidove, kao i podove.

– Ostalo nam je samo da renoviramo kupatilo, a kako smo oboje umetnički tipovi i majstori, većinu poslova smo odradili sami. Predivno je videti kako je naša dvosobna istorijska kuća ponovno zaživela, a najveći adut joj je svakako panoramska terasa od 15 kvadrata – rekla je.

Oni će tokom božićnih i letnjih odmora koristiti sicilijansko prebivalište, zajedno sa svoje dvoje male dece, kao kuću za odmor.

„Kad smo odlučili da uložimo u drugi dom, zavele su nas atraktivne povoljne cene u Musomeliju u poređenju s francuskim skupim tržištem nekretnina“, dodaje Gijo

„Ali ono što nas je osvojilo prvi put kad smo posetili je šarm mesta. Super je simpatično i meštani su tako gostoljubivi.“

Dok se par navikao na seoski život kod kuće u blizini Nanta, preseljenje u Musomeli odveo ih je negde gde je još tiše.

Grad je blizu lepih sicilijanskih odredišta i nije izolovan za razliku od drugih sela. Tamo imate sve što vam treba, prodavnivce, supermarkete.

– Možete voditi svež način života. Jednostavno je sjajno, a što je najbolje nismo imali nikakvih neprijatnih iznenađenja. Čak smo i za kući mislili da će biti u gorem stanju. Svi su bili ljubazni i devojke koje su radile u agenciji za nekretnine pratile su nas na svakom koraku pomažući nam u papirologiji i prevođenju – rekao je bračni par CNN-u.

Iako su još relativno mladi, planiraju da im Musomeli postane utočište u penziji. Svima bi preporučili sličnu avanturu, naročito jer je sve prošlo bolje nego su očekivali.

Iako se veliku broj ljudi prijavio za kupovinu dotrajalih kuća za „sitniš“, puno je njih na kraju kupilo nešto skuplje, ali uređenije kuće u boljem stanju.

Nakon dužeg obilaska Musomelijevih zgrada od 1 evra, belgijski biznismen Patrik Jansen odabrao je „superiorno“ stanovanje po višoj ceni, koje je sada koro u potpunosti obnovio.

Kao i mnoge, privukli su ga medijski izveštaji o jeftinim kućama i zaokret života koji takva kupovina nosi sa sobom.

– Biću iskren, nismo kupili kuću za 1 evro. Pokazali su nam oko 25 starih zgrada i zdanja, a na kraju smo se opredijelili za trosobnu kuću po ceni od 10 hiljada evra, a uložili smo više novca u obnovu. Imam petoro dece, a za 20-ak godina oni će imati dobro mesto gde se mogu okupljati i uživati s prijateljima – kaže Jansen.

Zasad mu je plan da je koristi kao kuću za odmor u kojoj s porodicom može da provede do dva meseca u godini, ali i on planira da tu provede svoju penziju.

Jansen je kupovinu obavio s dugoročnim planovima i imajući u vidu mnoge faktore, prvenstveno kratku udaljenost između njegovog glavnog doma u Briselu i Musomelija.

„Sicilija je iza ugla. Za samo dva sata leta iz Belgije stižemo do aerodroma Katanja. To je svakako veliki plus ako dolazite iz evropske zemlje da ovde provedete vikend“.

Musomeli, u poređenju s frenetičnim Briselom, predstavlja drugi svet.

„Ljudi u Belgiji se ne opuštaju. Život je ovde jednostavniji, grad je ugodan, a okolina čarobna. Savršeno je za ponovno punjenje baterija i detoks. Ovaj kutak Sicilije je divlji, netaknut i zelen.“

Jansenova kuća ima panoramsku terasu s pogledom na stare krovove od crepa, čudesne crkve i uske uličice. Ono što ga je najviše iznenadilo je da je papirologija ispala mnogo lakša nego što je očekivao, usprkos lošoj reputaciji Italije.

„Zapravo, bio sam prilično iznenađen kada sam otkrio da je kupovina i obnova kuće na Siciliji toliko lakša nego u Belgiji“.

Za neke je privlačnost kupovine jeftinih kuća samo bonus na ono što ih ustvari vuče u taj kraj – njih DNK i preci.

Finansijska savetnica sa sedištem u Čikagu, Meredit Tabone bila je među 16 kupaca koji su osigurali stari stan u Sambuki, takođe na Siciliji, koja je poznata po dvorištima u arapskom stilu. Tabone ima sicilijansku krv – njeni preci potiču iz Sambuke.

Samo je mesto primilo na hiljade zahteva, a gradonačelnik koji nije mogao da zadovolji veliku potražnju i očigledno osećajući dobru poslovnu priliku, prodao je nekretnine onom ko je ponudio najviše.

Tako su kuće prodate za oko 25 hiljade evra, što je znatno više od 1 evra, ali je i dalje jeftino.

Tabone je dala ponude za dva stana, iako nijednom nije posetila mesto.

– Kad su mi prijatelji prosledili članak, shvatila sam da je Sambuka grad iz koje potiče moja porodica, moj pradeda je od tamo emigrirao u SAD. Oduvek sam želela da posetim Siciliju, ali nikad nije bilo dovoljno dobre prilike – kaže Meredit Tabone, koja je za svaku od dve kuće ponudila 5.555 evra, a dobila je onu koja se nalazi u ulici broj 5.

– Pet mi je najdraži broj, zato sam odabrala tu kuću i ponudila taj iznos – objašnjava. Većinu papirologije je obavila preko interneta, a nakon što je njena ponuda prihvaćena u maju, morala je da odloži putovanje tamo do juna. Slomila je gležanj, pa je kuću kupila na neviđeno.

Njeno novo prebivalište, s tri spavaće sobe, popločanim plafonom, zakrivljenim stepenicama i dva ulaza, pokazalo se prijatnim iznenađenjem.

„To je drugačije od onoga što sam očekivala“, rekla je.

Kuća trenutno nema ni vode ni struje, ali za Tabone je „poput praznog platna na kojem mogu oživeti sve one lepe i simpatične italijanske stvari koje čine prijatan dom“

Priznaje da je papirologija prošla vrlo glatko, jer je popunila sve potrebne dokumente preko interneta, čak je i online podnela zahtev za svoj novi fiskalni kôd za plaćanje poreza na imovinu u Italiji. Arhitekte je pak pronašla preko Instagrama.

Tabone kaže da joj je krajnji cilj da se izbori za italijansko državljanstvo kao i da se, kada bude otišla u penziju, preseli u Italiju .

„Za sada ću tamo provoditi nekoliko meseci godišnje. Imam samo 40 godina, ali započeli smo da razmišljamo o budućnosti, kad ću se povući iz posla. Ljudi u Sambuki su topli, slatki i ljubazni.“

Postupak kupovine nije bio baš tako gladak za Kenija Sančeza iz Njujorka, koji je početkom ove godine kupio dom u Zungoli, u Kampanji. On se nadmetao za kuću po ceni od jednog evra, a nije mislio da će mu odobriti zahtev te je bio poprilično iznenađen.

Sančez je posjetio Zungoli tokom leta, i kaže da su meštani bili vrlo ljubazni. Međutim, dom u kojem je sada ponosni vlasnik neće biti useljiv još barem nekoliko godina, jer postoji mnogo stvari koje treba popraviti, a prvenstveno krov.

Papirološka strana priče takođe se sporo kreće, što znači da ni s jednim popravkom nije uspeo da krene napred.

„Još uvek čekamo ugovor o prodaji“, kaže on. „Budući da to još nemamo, nismo uspeli ništa da započnemo.“ Nakon završetka obnove, Sančez svake godine planira da sa porodicom boravi u Zungoli.

Brojni pridošlice nameravaju i da se kasnije tajno nasele u Italiji, barem u starosti.

Drugi kupac, pakistanski biznismen sa sedištem u Velikoj Britaniji, Muhamed Ramzan, kaže da bi želeo da upiše svoju decu u lokalnu školu u Musomeliju. Poput Jansena, i on se odlučio za malo skuplju kuću koju zasad planira da koristi kao letnju kuću za svoju porodicu.

„Nikad nisam bio na Siciliji, niti u Italiji, pa nisam imao pojma što da očekujem. Nakon što sam video loše uslove od desetak kuća od 1 evra, odlučio sam da potrošim više i kupio sam je za 4.200 evra za minimalne popravke.

Ramzan kaže da mu je agencija za nekretnine pomogla u kretanju kroz ceo proces, olakšavajući papirologiju koja je trajala mesecima.

„To može biti malo teško ako dolazite iz neke druge zemlje ili područja“, kaže Ramzan. „Osoblje agencije učinilo je da se svi osećaju pouzdanije. Stvarno su bili od pomoći jer mi je potreban prevodilac i dokument kod notara mora biti sastavljen i na engleskom.“

Njegovo trospratno prebivalište u istorijskom središtu ima balkon s prekrasnim pogledom na brdovit krajolik Musomelija i spektakularnu tvrđavu koja visi na litici, lokalno poznat kao Dvorac na nebu.

– Nema mafije. Ljudi pričaju puno loših priča. Postoji ta predrasuda, ali tokom brojnih boravaka ovde, nisam video baš ništa što bi me zabrinulo – zaključuje Ramzan.