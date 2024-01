Matematički zadatak za osnovce zbunio i profesora matematike: Znate li vi rešenje?

Otac jedne devojčice, inače profesor matematike, podelio je pre par godina zadatak koji je njegova, tada sedmogodišnja ćerka dobila iz matematike kada su se đaci u prvom razredu osnovne škole upoznavali sa uglovima.

Mnogi su se, kao i on, namučili s pronalaskom rešenja.

This was my daughter’s (7) maths homework on Monday. Can someone help me out with the answer? pic.twitter.com/89wcUc8dlr

“Nisam siguran kako bih trebalo da joj objasnim postupak ovog zadatka”, napisao je dr. Kit Jejts sa Univerziteta Bat.

U zadatku je polukrug u okviru, a učenici je trebalo da odgonetnutu da li tvrdnja da oblik na slici ima dva prava ugla tačna ili netačna.

Dok su neki u komentarima objave pisali rešenje, drugi su rekli kako je zadatak definitivno pretežak za decu od sedam godina.

Jejts je, nakon više pokušaja i razmišljanja, otkrio da odgovor glasi ”tačno’‘. “Ako zumirate, onda sigurno možete videti da tangente na polukrugu ispunjavaju njegov prečnik pod pravim uglom.”

A more instructive question would be to ask why the following forms a right angle (assuming that the given shape is a half-circle). pic.twitter.com/AZ9xIb0IQy

— Glen MacDonald (@glen1macdonald) February 24, 2021