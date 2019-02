Melanija Tramp zablistala u kaputu srpske dizajnerke (foto)

View this post on Instagram

President Trump, First Lady & Barron heading to Mar-A-Lago for the weekend. Melania donned a gorgeous light brown @roksandailincic coat and wore matching @gianvitorossi boots. Absolutely stunning ❤️❤️❤️ #melaniatrump #donaldtrump #barrontrump #roksandailincic #gianvitorossi #hervepierre #nicolebrylskincare #fashionblogger