„Muž me izbacuje iz naše kuće nakon 21 godine braka, a razlog me je porazio“

Jedna žena je za The Sun ispričala kako joj je njen muž rekao da nakon 21 godine braka mora da se iseli iz kuće.

Ona ime 51 godinu, a on 49 i on joj je drugi muž. Priznaje da se u zadnje vreme često svađaju zato što ona čuva svoju sedmogodišnju unuku tri dana nedeljno nakon škole. Naime, njen muž smatra da njena ćerka treba da pronađe nekog drugog da se brine o detetu, ali ona je samohrana majka koja to ne može da priušti.

Takođe, žena kaže kako muž više ne želi ni finansijski da joj pomaže pa joj tako neće pomoći da plati popravku njenog starog automobila jer sebi želi da kupi novi sportski auto. Velika svađa dogodila se prošle nedelje kada je njen muž hteo da gleda utakmicu, ali njena unuka je gledala crtiće na televizoru.

Nakon toga on joj je rekao da mora da se odseli. Žena kaže da je šokirana ovime i da nikada pre nije pokušao da je izbaci. Pita se prolazi li on kroz krizu srednjih godina.

Ekspertkinja za odnose odlučila je da joj odgovori i pomogne s problemom u kojem se našla. Ona kaže da bi muž mogao da prolazi kroz krizu srednjih godina, ali i da je možda ljubomoran na pažnju koju žena posvećuje svojoj unuci.

Preporučuje joj da kada se stvari malo smire, pokuša da razgovara sa svojim mužem i sazna šta se zapravo događa. Takođe, ne bi bilo loše da ga se podstakne da provodi vreme s njenom unukom kako bi se zbližili: „Možda bi mogao da joj pomogne oko domaćeg ili da je nauči nekom novom sportu“ prenosi Večernji list.

