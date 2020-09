Najčudnije stvari koje su doktori čuli od pacijenata pre njihove smrti

Od nebrojenih reči koje čovek izgovori tokom svog života, samo su dve jedinstvene – prve i poslednje reči. Poslednje reči najčešće čuju lekari ili medicinsko osoblje koje brine o pacijentu, a one su ponekad pod uticajem lekova, straha od smrti ili pak dubokog shvatanja da ona sledi. Ovo su neke od neobičnih i šokantnih zabeleženih izjava pre smrti:

1. Ljut do kraja

Nije svako miran u poslednjim fazama svog života, a neki su nažalost ljudi do kraja. U slučaju 20-godišnjeg člana bande koji je završio u bolnici zbog uznapredovalog raka jetre nastalog od hepatitisa to se potvrđuje. On je bio okružen članovima porodice, a u zadnjim minutima života, majka mu je na uvo šapnula „idi prema svetlu, idi prema Isusu“. Njegov je odgovor bio „j**e mi se za Isusa“. Odmah nakon toga, okrenuo je glavu i napravio ustrašenu grimasu uz povik „Dođavola, dođavola, neeee!“ Čim je to izgovorio, svi vitalni znaci iščezli su iz njegovog tela. Cela porodica u sobi bila je u stanju šoka i straha.

2. Nerazumevanje smrti

Smrt dece je jedna od najtužnijih stvari s kojom se čovek može susresti u životu. Dok su se dvojica dečaka igrala pored potoka nedaleko od svojih kuća, dogodilo se nešto nezamislivo – pukla je cev naftovoda, zbog čega je celo područje postalo visoko zapaljivo. U okrutnoj igri sudbine, upravo su se tada dečaci igrali s upaljačem pa su izazvali požar poji je zahvatio celo područje. Obojica su dobili vrlo teške opekotine i bili su u stanju šoka. Kada je medicinsko osoblje došlo i počelo brigu o njima, jedan od njih je potreseno rekao „moja mama će se jako ljutiti na mene jer sam uništio novu odeću“. Nesvestan da će umreti, dečak je odmah nakon toga poslednji put izdahnuo.

3. Veteran Drugog svetskog rata

Ljudi pred smrt mogu halucinirati ili pak biti zbunjeni oko vremena i prostora u kojem se nalaze. Najčešće se prisećaju stvari iz prošlosti, misleći da se zbivaju sada, a najčešće to sećanje na neke jake emocije. U slučaju veterana iz Drugog svetskog rata, on je počeo da moli za milost i život nacističkog vojnika. Kako bi ga umirili, doveli su mu lekara koji zna nemački koji mu je rekao „U redu je, gospodine Katikature, slobodni ste“. Neverovatno, ali u tom se trenutku pacijent umirio i 30-ak sekundi kasnije je umro.

4. Ljudi u crnom

Stvari koje ljudi vide pred smrt nisu uvek simboli sreće i mira, a nije ih uvek lako objasniti. Jedna starica bila je smeštena u starački dom i kada je osetila da joj otkazuju organi, preplašena je stisnula dugme kako bi pozvala sestru. Na uvo joj je šapnula, tako da niko drugi ne može da čuje – muškarac u crnom je tu. Sestra se zbunjeno okrenula prema uglu prostorije, u kojem nije bilo ničega.

Starica je ponovila „Tu je. Zar ga ne vidiš? Sav je u crnom, ima i crni šešir. Pogledaj kako su mu oči crvene. Oteraj ga napolje“. Sestra je staricu uzela za ruku, nadajući se da je reč samo halucinaciji. Ipak, za staricu je ta scena bila stvarna i u poslednjim trenucima donela joj je neizreciv strah.

5. Lokacija tela

Većina ljudi želi čistu savest pre nego umre, pa za posledicu mnogi od njih na samrtnoj postelji priznaju svoje „grehe“. Tako je jedan pacijent u svojim poslednjim trenucima hirurgu neprestano ponavljao „telo je u šumi pored hrastovog drveta“. Nije davao nikakva dodatna objašnjenja i nije izgledao prisebno. Ipak, policija je odmah pozvana.

6. 17 sati

Stariji muškarac s hroničnim dijabetesom i nakon amputacije organa pred smrt je poželio da se oprostiti se od svoje porodice. Svi su došli, osim njegovog sina koji je bio van zemlje. Kad su mu rekli da će doći za 17 sati, samo je rekao „17 sati, to je puno“. U tome trenutku je zaspao i tek se povremeno budio bez da išta kaže.

Uspeo je da izdrži i dočeka sina, razgovarao je s njim i 10 minuta nakon toga umro. Lekari ovaj slučaj pamte kao neverovatan primer snage volje.

7. „Bil je tu“

Medicinska sestra koja je brinula o starijoj gospođu kojoj su otkazali bubrezi i kod koje je nastupila sepsa pamti ovaj slučaj kao jedan od neobičnijih u svom radnom veku. Dok je starici davala vode, ona je podigla ruku i prekinula je u tome, rekavši „ne moraš da to više radiš, dušo, Bil je ovdje, ja moram da idem“. Odmah nakon toga je umrla, bez imalo straha ili napetosti. Bil je bio njen suprug koji je umro pet godina ranije.

8. Smisao za humor

Dobar smisao za humor neke ne napusti do samog kraja, barem je tako bilo u slučaju morbidno gojaznog pacijenta koji je razvio čireve na nogama zbog čega su morali da mu ih amputiraju. Operaciju je teško podneo i postalo je jasno da će umreti, ali je on, svestan te činjenice, svejedno rekao lekaru – „dobre vesti doktore, vidite da sam ipak malo lakši“. To je bilo poslednje što je rekao.

9. Puna soba ljudi

U bolnici gde su brinuli o smrtno bolesnim pacijentima, medicinsko osoblje premeštalo je pacijenta koji je svako malo gubio svest i uopšte nije komunicirao. Odjednom, uspeo je da sedne na krevet i u čudu pitao „zašto su svi ovi ljudi ovde?“. Osoblje se zbunjeno pogledalo, jer su bili sami. Odmah nakon toga je umro, a ovakvi slučajevi ostavljaju pitanje o tome da li je reč o halucinacijama ili ipak nečem duhovnom u poslednjim trenucima.

