Nekoliko situacija u kojima je opravdano da LAŽETE partnera, čak poželjno

Prema istraživanjima, izgovaranje „belih laži“ zapravo može pomoći u izgradnji poverenja u vezi. Naučnici su došli do saznanja da većina ljudi zapravo više voli čuti laž, nego saznati neku gorku istinu, prenose mediji.

Postoji nekoliko situacija u kojima laganje partneru može biti prihvatljivo pa čak i korisno.

Kada ste zarobljeni u nasilnom odnosu

Ukoliko se nalazite u vezi u kojoj je vaš partner nasilan i pokušavate naći način kako da se izvučete iz te veze, trebali biste biti vrlo oprezni kako ne biste izazvali dalju agresiju. Možda ćete morati lagati o svojim postupcima, telefonskim pozivima i drugim kontaktima koje ste uspostavili.

Kad vas partner pita za osećaje prema drugim ljudima

Ponekad želimo izbeći odgovore na teška pitanja svog partnera samo radi vaše veze. Zamislite samo pitanja: „Jesi li ikada volela nekoga više od mene?“; „Da li ti je i dalje privlačan?“. Ako je u vašoj vezi sve uredu, najbolje je dati negativan odgovor bez obzira na to šta je istina. Možda ste nekoga u prošlosti više voleli, ali vam je vaš odnos sa sadašnjim partnerom mnogo bitniji nego onaj iz prošlosti.

Kad se rastajete s nekim i ne želite da ga povredite

Ukoliko ste inicijator raskida, nikada nije lako i morate pronaći adekvatan način da to saopštite svom partneru. Morate birati reči ako ga ne želite povrediti. Možete reći da nije samo on kriv, već i vi, iako to možda nije istina. Ova laž će vam pomoći da sačuvate poštovanje i dostojanstvo svog partnera.

Kad želite da zaustavite svađu

Kad se vi i vaš partner ne možete dogovoriti o nečemu to uzrokuje veliku napetost i stres. Ako želite mir u vezi, trebate se pretvarati da vam je žao i da prihvatate mišljenje partnera, čak i ako u srcu osećate drugačije.

Kad vam partner kupi loš poklon ili skuva loš obrok

Ponekad treba prećutati neke stvari kako ne biste povredili partnera. Kada vam muž ili žena poklone pogrešan parfem za rođendan ili vam skuvaju loš ručak pretvarajte se da vam se ipak sviđa. Vaš partner je uložio vreme, trud i novac da biste se osećali dobro, zato mu nemojte to pokvariti.

Kada vam se ne ide na sastanak

U novoj ste vezi, ali jednostavno niste raspoloženi za sastanak ili želite umesto toga izaći s prijateljima? To može biti teško priznati jer ćete naštetiti novom odnosu U ovom slučaju najbolje je smisliti uverljiv razlog otkazivanja sastanka, poput onog da morate ostati na poslu do kasno.

Kad vam se ne sviđa izbor odeće ili nove frizure vašeg partnera

Ako im kažete istinu, to bi ih moglo zaboleti. Svakako ne možete biti osoba koja će upravljati stilom odevanja, ali možete birati reči pohvale.

