View this post on Instagram

Modelь Pleйboй Marisa Papen snяlasь obnažёnnoй v Sobore Svяtoй Sofii v Stambule i razozlila musulьman po vsemu miru Dlя skandalьno izvestnoй modeli podobnaя vыhodka stala uže ne pervoй: takie že akcii ona provodila v Ierusalime i Kaire Po slovam Marisы, svoimi obnažёnnыmi fotosessiяmi ona pыtaetsя privnesti v mir bolьše svobodы i raskrepoщёnnosti #life#news#pervыe#novosti#laйf#modelь#turciя#stambul#soborsvяtoйsofii#marisa#marisapapen