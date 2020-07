Počela molitva u Aja Sofiji, prva od 1934. godine, ogromne gužve oko džamije (foto)

Prvi put nakon 86 godina u Aja Sofiji se održava prva molitva od njenog preimenovanja u džamiju, a vernici i mnogobrojni turisti od ranih jutarnjih sati blokirali su ulice oko nekadašnje vizantijske crkve koja je uredbom turskih vlasti početkom jula iz muzeja ponovo pretvorena u džamiju.

Hundreds of Muslims have gathered to take part in the first prayer at #HagiaSophia since the Istanbul landmark was reconverted to a mosque.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan is also present. #JummahMubarak #HagiaSophiaMosque #HagiaSophia pic.twitter.com/HJInnJkSVH

— Muhammad Muawaz | محمد معوز (@MojabSays) July 24, 2020