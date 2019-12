Obukao suknju i štikle pa otišao da polaže vozački umesto mame (foto)

Jedan čovek iz Brazila uhapšen je zato što je, obučen kao njegova majka koja ima 60 godina, želeo da polaže vozački ispit umesto nje.

Son, 43, is caught dressing up as his 60-year-old mum so he could pass her driving test for her https://t.co/zUkahAFFnF

