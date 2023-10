Očajni roditelji ispričali: Tužio nas je sopstveni sin jer mu nije bilo dobro u stanu koji smo mu dali

Izvesna gospođa Vjera iz Hrvatske dala je svoju ispovest u kojoj je navela da kao majka i baka proživljava tešku i za dušu bolnu agoniju, jer ju je odbacio sin jedinac. Naime, ona ima unuke koje nikad nije videla, a baš u ovom mesecu proslaviće treći rođendan. Nikada ih još nije zagrlila, to je ono što je svakodnevno razdire, a za portal Moje vrijeme, teška srca je otkrila šta je kumovalo ovako poremećenim odnosima u porodici.

Gospođa Vjera ima 56 godina i sa tri godine starijim suprugom živi u većem gradu uz more. Teška je njena životna priča, svaki dan uzdiše.

„Završila sam srednju zanatsku školu, a suprug i ja venčali smo se vrlo mladi, kad smo imali 21 i 24 godine. Ubrzo smo dobili sina i sećam se koliko je u njegovim tinejdžerskim godinama bilo teško usmeravati ga. Kao roditelji, uvek smo bili uz njega. Potrošili smo puno živaca, zdravlja i novaca da mu pomognemo i vratimo ga na pravi put. Uspeli smo u tome, ali onda kreću nove nevolje“, opisuje ona.

Kako objašnjava, njen sin je, danas 35-godišnjak, upoznao ženu koja je imala dete, ali to dete je živelo s ocem, a ne s njom. Tu se u njoj probudio crv sumnje, pitala se kakva je to majka koja nije s detetom, nije joj se to činilo baš uobičajenim.

„Razmišljala sam kakva je to majka kojoj stručne službe ne dodele dete? Nisam je puno ispitivala, ona o tome nije govorila, a sin nam je govorio da je to komplikovana priča“, otkriva gospođa Vjera. Kasnije je, kaže, shvatila, i zaključila: „Nešto bezobraznije i gluplje još nisam upoznala!“

Dali su im stan

Ona i suprug su im, poverava Vjera, dali stan koji su si mladi potom sami dovršili.

„Nikad im nismo išli u posetu jer su bili ljuti što nismo hteli da prodamo svoj drugi stan i damo im novac da sebi kupe stan po svojoj želji. Ovaj im nije odgovarao. Čak me je ona nazvala i predložila mi to. Pazite sad, ne moj sin nego ona! Rekla sam joj neka njena mama proda stan u kojem živi i da im taj novac. Naljutila se“, opisuje gospođa Vjera.

Onda je s pritiskom krenuo i njen sin. „Imao je razne ideje i zaskočio me s pričom da oni ne mogu više da žive u tom stanu koji smo im dali – to je porodična kuća u kojoj žive i suprugova braća. Ja sam im rekla neka odsele i da ne vidim problem. Oni se odselili jesu, ali su nas tužili na sudu da moramo da im isplatimo odštetu za uređenje stana“, poverava nadalje svoje jade.

Prekinut svaki kontakt

Nesrećni su roditelji pristali na isplatu, ali su im naredili da odnesu sve svoje pokretne stvari.

„Izneli su sve, mi smo ih isplatili. Tada je prekinut svaki kontakt. Oni su dobili dvoje dece koje nikad nismo videli, držali, ljubili, čuvali ili se igrali s njima kao baka i deda. Trebalo nam je puno vremena da to prihvatimo. Neka su samo srećni i zadovoljni svi zajedno. Možda se jednog dana, a mi se tome nadamo, ipak sretnemo i upoznamo. Oni ovaj mesec pune tri godine i mi im želimo srećan rođendan, tiho, u mislima“, tužnim je rečima svoje poverljivo pismo završila baka Vjera.

