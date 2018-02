Ostavila poruku Hitnoj pomoći da pomere vozilo iz njene ulice, ali ovo nije očekivala

Kirsti Šarman je uhapšena i optužena nakon što je na vozilu hitne pomoći ostavila besnu poruku da se smesta sklone iz njene ulice.

Kako prenose britanski mediji, ova žena, koja čak ni ne poseduje vozilo, uhapšena je nakon poruka koje je napisala i ostavila na vetrobranskom staklu vozila parkiranom na njenom mestu.

– Ako ovo vozilo nije za broj 14, onda nemate pravo da parkirate ovde. Uopšte me nije briga i da se ulica sruši. Odmah pomerite vozilo koje stoji ispred moje kuće – stoji u besnoj poruci Šarmanove.

So upset to be sent this by one of our crews this morning! Along with this note left on their 🚑 they received a load of verbal abuse!😡😔@OFFICIALWMAS @StaffsPolice pic.twitter.com/c4UYdcjv86 — Katie Tudor (@wmaskatietudor) February 18, 2018

Stafordširska policija je juče optužila za remećenje javnog reda i mira i izdala zabranu prilaska. Kristi, koja je trenutno nezaposlena, danas treba da se pojavi pred sudom u Njukastlu.

Hitna pomoć dodala je i da je bila predmet verbalnog nasilja od strane žene kada su odgovorili na njen poziv.

– Osim poruke koju je ostavila na vozilu, primili smo i mnogo verbalnih uvreda. Vozilo nije blokiralo put, samo je stajalo na parking mestu, a nekoga je, po svoj prilici, iznerviralo što je ispred njihove kuće ambulantni automobil – napisala je jedna od zaposlenih u hitnoj pomoći.

We have arrested a 26 year old female for public order offences. Emergency Services must be able to carry out their roles without fear of abuse/intimidation of any kind. https://t.co/xHSbdtl54S — CI John Owen (@StokePoliceNrth) February 19, 2018

To avoid any confusion, the arrest relates to matters of verbal abuse that could constitute an offence under the Public Order Act. It does not relate solely to the note. https://t.co/GT5FuwlvMt — CI John Owen (@StokePoliceNrth) February 19, 2018

Operater hitne pomoći Majk Dugan je na Tviteru napisao da je ‘veoma tužan što medicinske radnike napadaju samo zato što obavljaju svoj posao, a glavi inspektor Štafordširkse policije, Džon Oven, je dodao: – Zaposleni u Hitnoj pomoći moraju da posao obavljaju bez da osećaju strah i uznemiravanje bilo kakve vrste.