Skloni smo da trpimo, ali ako osetite ove bolove zatražite hitnu medicinsku pomoć

Poznato je da mnogi od nas odlučuju da odu kod lekara tek kad bol postane nepodnošljiv.

Doktor Ante Petrušić, kardiolog, endokrinolog i dijabetolog otkriva da se pacijenti svakodnevno žale na razne vrste bola, a izdvojio je 10 stanja zbog kojih bi trebalo da potražite hitnu medicinska pomoć.

Bol u grudima

Iznenadna snažna bol u grudima sa širenjem u vrat i u ruke, naročito u levu ruku, u trajanju dužem od 15 minuta može da sugeriše da je u toku infarkt miokarda, pojašnjava dr. Petrušić.

Oštra bol u jednoj strani pluća

Bol u plućima praćena nestašicom vazduha može da znači da je u prostor između pluća i grudnog koša prodro vazduh iz pluća. To stanje se zove pneumotoraks, a životno je ugrožavajuće jer može doći do kolapsa pluća. To se javlja spontano, kad pukne mehurić na ivici pluća i iz pluća ulazi vazduh. Dakle ne treba da se desi da neka povreda ili bolest dovedu do takvog stanja, rekao je on.

Oštra bol u gornjem delu stomaka

Ako ta snažna bol ne popušta, a praćena je opštim lošim stanjem, lekar treba da posumnja na perforaciju želuca, koje je takođe opasno stanje, pojasnio je dr. Petrušić.

Tup bol u gornjem delu stomaka

Takav tip bola praćen je nadutošću i mučninom, a kod lekara može da probudi sumnju na akutnu upalu gušterače koja takođe zahteva hitno lečenje, kazao je.

Bol u desnom donjem delu stomaka

Uz osećaj mučnine, povišenu telesnu temperaturu i konstantnu bol u donjem delu stomaka, prva sumnja na hitno stanje je akutna upala slepog creva. To stanje je opasno, objasnio je doktor za 24sata.hr.

Tup bol u levom donjem delu stomaka

Prilikom pregleda, ako pacijent oseti da se bol na pritisak na tom mestu pojačava, treba sumnjati na akutni divertikulitis, nastavio je lekar.

Bol kod bubrega

Iznenadna oštra i intenzivna bol koja se javlja u području bubrega sa širenjem u istostranu preponu može da znači da je u toku napad bubrežnog kamenca, što takođe zahteva hitnu medicinsku pomoć, upozorio je.

Kičma

Bol koja se širi od kičme niz stranu jedne noge najčešće znači sumnja na išijas, kazao je.

Tromboza

Kod pacijenata kod kojih se javlja iznenadni jak bol u jednoj nozi, koža je bleda i hladna, a može da pobudi sumnju na arterijsku tromboemboliju koja nastaje kad krvni ugrušak začepi žilu, upozorio je.

Glavobolja

Kod nagle, intenzivne i iznenadne glavobolje praćene trncima u jednoj ruci i istostranoj nozi treba posumnjati na moždani udar.

(alo.rs/receptoor.com)

