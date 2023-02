Ovako bi trebao da se ponaša pravi muškarac: „Ženama danas treba čovek, ne mekušac“ tvrdi poznati psiholog

Psiholog Aleksandar Šahov je nedavno objavio nekoliko korisnih saveta za muškarce. Tih nekoliko smernica kojih bi trebalo da se pridržava po njegovom mišljenju svaki pravi muškarac:

1. Držite svoju reč

Ako svoju reč ne držite, onda vas neće uzeti za ozbiljno ni vaša žena, ni dete, prijatelj pa čak ni vaš neprijatelj. Održavajte svoju reč ili dostojanstveno nestanite.

2. Ne budite pokvareni

Svi smo naučiili iz sopstvenog iskustva da kad god pokažemo znake slabosti, da će nas drugi osuditi. Dakle, nemojte plakati, stisnite zube, nemojte pokazivati emocije jer će vas svet smrviti. Pravi muškarci su od početka vremena pa do danas, potiskivali svoje emocije i bili jaki i snažni. Moramo se podsetiti tih vremena i moramo zaboraviti na one vrlo dobro poznate fraze „Umoran sam“, „Sve me boli“, „Ne mogu da nađem posao“…

Nemojte cmizdriti o tome kako je život težak. Pobedite ili nestanite. To je jedini izbor za muškarce.

3. Budite sposobni da preživite u svim mogućim uslovima

Ako si muškarac, tvoja obaveza je da znaš kako da preživiš. To se odnosi na obezbeđivanje pristojnog života za tvoju porodicu, za tvoje „pleme“. Moraš biti spreman na to, jer neprijatelji čekaju samo na tvoj pogrešan korak. Moraš stalno da učiš nove stvari i da razvijaš svoje veštine. Muški svet ne prihvata izgovore i pridike.

4. Učite

Budite spremni da učite kako da na najbolji način zaradite novac. Izučavajte psihologiju zato što će vam biti potrebna za pregovaranje sa ljudima. Takođe, morate izučavati psihologiju žena. Žene su kao dinamit, ako ne znate kako njima da rukujete mogu vrlo lako eksplodirati. Mi ne želimo to da se desi, zar ne? Uopšteno, imamo vrlo malo izbora: ili ćemo učiti i biti najbolji ili ćemo ostati samozadovoljna budala.

5. Pohlepa je za slabe

Samopouzdani muškarci znaju da dele. Samo oni koji su jaki znaju da daju drugome, jer su svesni toga da će lako to nadomestiti i nadoknaditi. Ko daje taj je snažan. Pohlepa je za kukavice. Takvi muškarci nemaju samopouzdanja i njihova budućnost je neizvesna. Oni se tresu zbog svakog dinara. Velikodušnost je predviđena samo za kraljeve i heroje.

6. Budite snažni, a ne samo naizgled snažni

To što pustite bradu i napumpate bicepse, uopšte ne mora da znači da ste vi snažni. Znamo da je agresivni izgled samo maska iza koje se kriju strah i zbunjenost. Snažan čovek nema potrebu da demonstrira svoju snagu na drugome. Vukovi ne laju kao kućni psi. Oni rade svoje. Naša obaveza je da urgiramo kada je teško. To je zapravo prava muževna moć- da uradimo ono što drugi ne mogu. Mi smo tu da obezbedimo mir, sreću i spokoj našim voljenima. Nemojte se ponašati kao da ste snažni, nego to delima pokažite.

7. Muškarac je onaj koji čini prvi korak

Mi smo rođeni da napravimo prvi korak. Muški mozak je sposoban da objektivno razmatra situaciju bez uplitanja emocija. Kukavica je onaj koji se plaši da napravi grešku i nije spreman da na sebe preuzme odgovornost. Svako ko odlaže bilo kakvu problematičnu situaciju i stavlja probleme pod tepih je kukavica.

8. Muškarac je pouzdan

Ono što svaki muškarac bi trebalo da zna jeste da žena treba da se pouzda u njega. Žene su ranjive tako da je jako bitno da ona može da se osloni na njega. Ako naiđete na neki problem, rešavajte to sa svojom ženom umesto što ćete da joj pretite raskidom.

9. Muškarac je onaj koji zarađuje hleb

Muškarci danas pate od Vini Pu sindroma. Muškarci moraju znati kako da obezbede hranu za svoju porodicu. Setite se da u kamenom dobu muškarac nije znao za glad, jer je bio prinuđen da lovi i nikada nije bio gladan.

Žene žele muškarce, ne mekušce.

(Stil)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.